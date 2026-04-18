Hudkræft rammer flere danskere – Speciallæger under pres

Antallet af hudkræfttilfælde i Danmark stiger markant, hvilket lægger et enormt pres på landets hudlæger. Ventetiderne forlænges, og patienter med andre hudsygdomme må vente i månedsvis på behandling. Speciallæge Henrik Sølvsten advarer om, at hudkræft er på vej til at blive en folkesygdom.

Det danske sundhedssystem oplever et markant pres, da antallet af hudkræft tilfælde blandt danskere fortsætter med at stige. Speciallæge i hudsygdomme Henrik Sølvsten, der også er formand for Hudkræft databasen, advarer om, at hudkræft er ved at udvikle sig til en decideret folkesygdom. I det seneste år er hele 32.496 danskere diagnosticeret med lidelsen, hvilket er en stigning fra de 29.954 tilfælde året forinden. Ser man på et tiårigt perspektiv, er stigningen på imponerende 150 procentpoint.

Sølvsten understreger, at flere personer rammes af hudkræft end af alle andre kræftformer tilsammen. Beregninger fra Videnscenter for Hudkræft peger desuden på en dyster fremtid, hvor mindst 22 procent af den danske befolkning forventes at blive ramt af en form for hudkræft i løbet af deres liv. Selvom hudkræft generelt sjældent er livstruende, betegner Henrik Sølvsten sygdommen som en betydelig byrde og belastning, ikke kun for patienterne selv, men også for det overbelastede sundhedssystem.

Den stigende mængde hudkræftpatienter betyder, at andre patienter med forskellige hudsygdomme oplever længere ventetider. 'Vi udfordres lige nu så meget af hudkræft, at det fortrænger andre problemstillinger og forlænger ventetider. Vi gør det ikke godt nok,' har Sølvsten tidligere udtalt, og uddyber nu for B.T., at hudlægerne simpelthen ikke kan følge med udviklingen. De mange hudkræftpatienter betyder, at patienter med andre hudsygdomme må vente betydeligt længere på at få en konsultation. Dette inkluderer patienter med kroniske lidelser som psoriasis, børneeksem, akne og rosacea, samt personer der oplever udslæt som følge af medicin.

Mange af disse patienter må således vente adskillige måneder på at blive undersøgt og få behandling. 'Det er ikke rimeligt at skulle vente otte til ni måneder for at kunne få set på en sygdom,' påpeger Sølvsten. Han advarer om, at ventetiden potentielt kan forværre patienternes tilstand. Personer, der har oplevet kløende hudsygdomme, kender til den voldsomme indvirkning, det har på livskvaliteten.

Situationen er særligt alvorlig, når det kommer til hudkræft, der udvikler sig i ansigtet. Her er ventetiden typisk begrænset til højst seks uger, mens kræft andre steder på kroppen medfører en maksimal ventetid på tre måneder. Dette skyldes den akutte nødvendighed af behandling, da hudkræft ikke forsvinder af sig selv, men derimod vil vokse. Jo tidligere behandlingen iværksættes, desto bedre er prognosen. En forsinket behandling kan føre til behov for omfattende og komplicerede kirurgiske indgreb, hvor der kan blive tale om fjernelse af dele af ansigtet, såsom næse, øre eller øje. Derfor er det afgørende, at patienter søger lægehjælp uden unødig tøven.

Den voksende forekomst af hudkræft lægger et enormt pres på de danske hudlæger. Der er simpelthen ikke nok hænder til at håndtere det stadigt stigende antal patienter, hvilket uundgåeligt fører til en markant forlængelse af ventelisterne for alle patientgrupper. Dette gælder ikke kun dem med hudkræft, men også personer med andre hudlidelser, der ofte oplever at skulle vente i månedsvis på at få deres tilstand vurderet.

Den manglende kapacitet hos hudlægerne betyder, at patienter med mindre akutte, men dog stadig plagsomme, hudproblemer kan blive glemt i systemet. For eksempel kan patienter med kroniske sygdomme som psoriasis, børneeksem, akne og rosacea, som påvirker livskvaliteten betydeligt, blive tvunget til at leve med deres symptomer i længere tid end optimalt, mens de venter på en konsultation. Dette kan føre til en forværring af deres tilstande og yderligere reducere deres livskvalitet.

Problemet forstærkes af, at selvom hudkræft sjældent er dødelig, kan den være meget skæmmende og kræve omfattende kirurgi, hvis den opdages sent. Specielt hudkræft i ansigtet udgør en særlig udfordring, da det kan medføre betydelige kosmetiske og funktionelle gener, hvis behandlingen forsinkes. Ventetiderne for disse patienter er derfor prioriteret, hvilket uundgåeligt skubber andre patienter længere ned på ventelisten.

Den nuværende situation er ifølge Henrik Sølvsten uholdbar og kræver en øjeblikkelig indsats for at sikre, at alle danskere med hudproblemer får den nødvendige og rettidige behandling. Den øgede forekomst af hudkræft i Danmark udgør en alvorlig udfordring for sundhedssystemet og de praktiserende læger. Speciallæge i hudsygdomme Henrik Sølvsten pointerer, at den stigende tendens har medført en markant pres på ressourcerne, og at hudlægerne simpelthen ikke kan følge med den hastighed, hvormed nye tilfælde opdages. Dette har resulteret i, at ventetiderne for patienter med en bred vifte af hudlidelser er blevet markant forlænget.

Det er ikke kun de hudkræftpatienter, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed, der oplever ventetid, men også patienter med kroniske tilstande som psoriasis, børneeksem, akne og rosacea, der har en betydelig indvirkning på patienternes livskvalitet. Disse patienter kan nu blive tvunget til at vente i månedsvis på at opnå en konsultation, hvilket kan føre til en forværring af deres symptomer og yderligere forringelse af deres generelle velbefindende. Sølvsten fremhæver, at ventetider på otte til ni måneder er uacceptable, og at det er afgørende, at patienter med hudlidelser modtager den nødvendige behandling hurtigt, især når det drejer sig om hudkræft. Han forklarer, at hudkræft ikke forsvinder af sig selv, og at en forsinket diagnose og behandling kan medføre, at sygdommen udvikler sig og kræver mere omfattende kirurgiske indgreb.

I tilfælde af hudkræft i ansigtet er ventetiden dog begrænset til seks uger, mens den for hudkræft andre steder på kroppen er på maksimalt tre måneder. Dette skyldes behovet for at minimere skader og sikre den bedst mulige prognose for patienterne. Behandlingen af hudkræft er essentiel, da forsinkelse kan føre til alvorlige konsekvenser, herunder potentielt behov for at fjerne dele af ansigtet som næse, øre eller øje. Derfor er det afgørende, at danske læger og sundhedsmyndigheder tager denne stigende tendens alvorligt og finder løsninger til at håndtere det øgede pres på hudlægeområdet, således at alle patienter, uanset deres specifikke hudlidelse, kan modtage rettidig og effektiv behandling. Behovet for at udvide kapaciteten, effektivisere arbejdsgange og potentielt øge antallet af hudlæger i Danmark er presserende for at imødekomme den stigende efterspørgsel og sikre en optimal patientpleje fremadrettet. Det er en folkesundhedsudfordring, der kræver handling nu





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

