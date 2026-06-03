Hovedstadens overborgmester ønsker at bringe håndbolden tilbage til København

Hovedstadens overborgmester, Sisse Marie Welling, ønsker at bringe håndbolden tilbage til København, men hendes opslag på Facebook har fået en tsunami af kommentarer, hvor de fleste er uenige med hende.

Hovedstadens overborgmester, Sisse Marie Welling, ønsker at bringe verdensklasse håndbold tilbage til København . Men hendes opslag på Facebook har fået en tsunami af kommentarer, hvor de fleste er uenige med hende.

DanskHåndbold har nyligt meldt ud, at København er førsteprioritet for to slutrunder i 2031 og 2032, mens Herning er andenprioritet. Sisse Marie Welling giver udtryk for, at hun gerne vil trække håndbolden tilbage til hovedstaden og mener, at 'verdensklassehåndbold hører hjemme i København.

' Men hendes partifælle i Herning, Kirsten Kronborg, skriver, at hun synes det er en 'ærgerlig udmelding' og spørger, hvorfor man skulle ødelægge noget, der fungerer. Andre kommentatorer er også kritiske over for Sisse Marie Wellings ønske og mener, at håndbolden hører hjemme i Herning og Boxen. Overborgmesteren har ikke svaret de mange hundrede, der er uenige med hende, men har i stedet svaret de meget få, der har bakket op om hendes ønske.

Sisse Marie Welling har også sagt, at slutrunder skal være for alle og at Danmark er et lille land nok til, at vi godt kan deles om glæden ved sporten





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