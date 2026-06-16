Hou arbejder bevidst med sin fortælling, kommunen vil ikke fortælle, hvad der gik galt, og en landsby kan undgå at blive ringet ud

For seks-syv år siden begyndte Hou bevidst at arbejde med den måde, byen taler om sig selv på. En fremtidsforsker satte tankerne i gang, og senere inviterede lokale ildsjæle byens 'egne' unge hjem til brunch for at bede om deres syn på byen. Det førte til en ny fortælling om Hou - og til en række projekter, som i dag har gjort havnen til et samlingspunkt for både borgere og besøgende. Direktør får 2,4 mio. kr. med ud af døren - men kommunen vil stadig ikke fortælle, hvad der gik galt. Hvordan forhindrer man, at det ringer ud for en hel landsby? Måske har de en del af svaret et sted i Vendsyssel. Arkitekturanmelder: Vi kan sagtens bygge højt i Aalborg. Der er ikke elever nok på nybygget college. Så nu overvejer man at bruge det til andre formål

For seks-syv år siden begyndte Hou bevidst at arbejde med den måde, byen taler om sig selv på. En fremtidsforsker satte tankerne i gang, og senere inviterede lokale ildsjæle byens 'egne' unge hjem til brunch for at bede om deres syn på byen.

Det førte til en ny fortælling om Hou - og til en række projekter, som i dag har gjort havnen til et samlingspunkt for både borgere og besøgende. Direktør får 2,4 mio. kr. med ud af døren - men kommunen vil stadig ikke fortælle, hvad der gik galt. Hvordan forhindrer man, at det ringer ud for en hel landsby? Måske har de en del af svaret et sted i Vendsyssel.

Arkitekturanmelder: Vi kan sagtens bygge højt i Aalborg. Der er ikke elever nok på nybygget college. Så nu overvejer man at bruge det til andre formå





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