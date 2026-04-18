Hotel Romantik: Tom bryder tabu om inkontinens og impotens

Den 73-årige Tom Ammitzholt deltager i seniordating-programmet 'Hotel Romantik' og åbner op om sine udfordringer med inkontinens og impotens efter prostatakræft. Han håber, at hans åbenhed kan inspirere andre.

Da kufferten skulle pakkes til tv-programmet ' Hotel Romantik ', lagde den 73-årige Tom Ammitzholt sine bleer ned sammen med jakkesæt, shorts, t-shirts og sko. Tom er nemlig inkontinent, hvilket betyder, at han ikke altid kan holde på sin urin. Mens det for mange kan være et stort tabu, er det for Tom en naturlig del af hans hverdag, han ikke har noget imod at tale om.

Dette ses allerede i det første afsnit af den nye sæson af seniordating-programmet 'Hotel Romantik', hvor 20 seniorsingler er taget til Mallorca for at finde kærligheden. Ved den første middag deler Tom åbent ud af sine udfordringer til meddeltageren Joan. 'Jeg ved godt, at nogen måske helst vil gemme på sådan noget. Det har jeg også fuld forståelse for. Men jeg har altid været åben og ærlig over for alle,' forklarer Tom til dr.dk.

Prostataen, en kirtel hos mænd beliggende under blæren og omkransende urinrøret, spiller en central rolle i Toms historie. Mænd, der har gennemgået operation for prostatakræft, oplever ofte konsekvenserne. Efter sin egen operation for prostatakræft forsøgte Tom sig med knibeøvelser hos en fysioterapeut, men uden held. Siden da har han gennemgået yderligere seks-syv operationer i underlivet, herunder fjernelse af prostata, reparation af urinrøret, stenosebehandling, opsætning af en slynge under urinrøret og installation af en kunstig lukkemuskel.

I perioder har Tom kunnet nøjes med én ble om dagen, men i øjeblikket bruger han to dagligt. Bleerne, som han placerer i sine underbukser, modtager han fra kommunen. Hver gang han forlader hjemmet, medbringer han ekstra underbukser og bleer i sin taske. Selvom inkontinensen utvivlsomt har påvirket ham mentalt, har han lært at leve med det, især med støtte fra sin afdøde kone, Christine.

Christine, der selv havde oplevet alvorlige helbredsproblemer efter en hestulykke, der medførte plader og skruer i hendes bækken, forstod til fulde den udfordring, det er at være inkontinent. 'Hun var den bedste partner, jeg kunne have i den sammenhæng,' udtaler Tom.

Toms helbredsmæssige udfordringer, der udsprang af prostatakræften og de efterfølgende operationer, skabte ikke krise i ægteskabet; tværtimod. 'Jeg synes, det førte os mere sammen – at vi ligesom begge to havde en skæbne, der bragte os i den retning,' reflekterer han. Operationen for prostatakræft havde ikke kun konsekvenser for Toms blærekontrol, men medførte også impotens som 56-årig.

Både Viagra og direkte indsprøjtninger i penis, der skulle kunne fremkalde rejsning, viste sig at være uden effekt. 'Det lærte jeg så også at leve med. Og bortset fra at Christine og jeg ikke kunne have noget sexliv, så var vi intime og glade for hinanden,' fortæller Tom. Selvom det er 17 år siden, at Toms prostata blev fjernet, har spor af kræften og de relaterede operationer vist sig sporadisk siden da.

For at holde kræften i skak blev Tom i 2024 indstillet til medicinsk kastration. Behandlingen indebærer en pille hver sjette måned, der hæmmer kroppens produktion af testosteron. Mens tanken om medicinsk kastration kan være skræmmende for mange mænd, oplevede Tom den som mindre belastende, da han allerede var impotent. Til gengæld har han kæmpet med vægtøgningen, en almindelig bivirkning, der især har sat sig omkring maven. 'Det er det værste. Jeg har altid gået meget op i at holde mig fit med sport og så videre. På et tidspunkt vejede jeg 104 kilo, men begyndte så på Wegovy og kom ned på 83 kilo,' forklarer han.

Allerede under ansøgningen til og i casting-processen til 'Hotel Romantik' var Tom fuldstændig åben omkring sin inkontinens og impotens. Nu håber han, at hans ærlighed i programmet kan inspirere andre, der befinder sig i en lignende situation. 'Det er virkelig mit håb, at det kan gå op for nogle, at livet ikke er slut, fordi man får konstateret prostatakræft, bliver inkontinent ellerImpotent,' udtaler Tom. Efter prostatakræft-diagnosen og tabet af sin kone begyndte han for eksempel at læse litteraturvidenskab på universitetet.

'Man skal ikke sætte sig i en lænestol, drikke portvin og lide af selvmedlidenhed. Det er bare om at komme ud og leve livet og være glad for det, så længe man har det,' lyder hans opfordring til at gribe livet an med positivitet og handling





