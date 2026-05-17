Hotel Romantik: Stephen's Journey of Self-Love and Body Confidence

Stephen's journey of self-love and body confidence began when he realized that love for another person is intertwined with self-love. Despite having a healthy and functional body, he struggled with body image and self-doubt, especially in front of others. However, his experience at Hotel Romantik brought him a newfound sense of self-love and body confidence.

Da 70-årige Stephen trådte ind i Hotel Romantik , var det selvfølgelig drømmen om kærlighed, der fyldte. Men under opholdet på Mallorca gik det også op for ham, at kærlighed til et andet menneske hænger uløseligt sammen med kærligheden til én selv.

Selvom Stephen på mange områder hvilede i sig selv, havde han i årevis båret rundt på en usikkerhed omkring sin egen krop – en følelse af ikke helt at være god nok, som havde fulgt ham siden barndommen. Også det til trods for, at Stephen altid har haft en god, velfungerende krop – en krop, der har kunnet gå, løbe, danse, spille musik og bevæge sig. Men alligevel har forholdet til kroppen været præget af usikkerhed.

En følelse, han aldrig helt forstod, men som altid boede i ham, særligt i situationer, hvor han skulle tage tøjet af foran andre. Som da han stod ved poolen i Hotel Romantik. I hjemmet i Brønshøj var der stor vægt på former, fremtoning og det velordnede. Faren gik op i at være velklædt og korrekt, og der var en tydelig bevidsthed om, hvordan man tog sig ud.

Samtidig beskriver Stephen sin mor som smuk, sjov og intelligent. I Hotel Romantik oplevede han dog noget andet. Et rum præget af åbenhed, varme og plads til at være menneske. Se Stephen på guitar og Henriette, der fremfører sin sang foran hele Hotel Romantik-holdet: I dag er de sidste usikre tanker væk – de er pist forsvundet, og derfor håber Stephen, at hans oplevelse kan få andre til at slippe negative tanker og fokusere på det smukke





