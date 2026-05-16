Hotel Romantik: En rørende fortælling om kærlighed, tab og knibeøvelser

B.T. anmelder ugens afsnit af Hotel Romantik, hvor dybe personlige tragedier møder humoristiske seminarer og potentielle trekantsdramaer.

Dating programmer er ofte præget af overfladiskhed og iscenesat drama, men ' Hotel Romantik ' formår at bryde dette mønster ved at bringe en helt særlig form for menneskelighed ind på skærmen.

I ugens afsnit ser vi igen, hvordan programmets styrke ligger i deltagernes uforbeholdne åbenhed. Det er ikke blot tale om søgen efter kærligheden, men om en dyb udforskning af det at være menneske i en sen alder. Et af de mest hjerteskærende øjeblikke indtræffer, da Palle deler sin utroligt tragiske historie om tabet af sin søn, der kun var halvandet år gammel, da han faldt ud af et vindue.

En sådan afsløring i et ellers letbenet datingformat giver programmet en tyngde og en autenticitet, som sjældent ses i reality-genren. Det minder seeren om, at bag de smilende ansigter gemmer der sig hele liv fyldt med både glæder og ubeskrivelige sorger, og det er denne ærlighed, der gør programmet til en ubetinget succes. Sideløbende med de store tragedier finder vi de mere subtile, men ikke mindre vigtige, personlige kampe.

Stephen åbner op om sin usikkerhed omkring sit eget udseende, hvilket er en tematisk vigtig pointe, da mange seniorer ofte føler sig usynlige i det moderne samfund. Flemming bidrager ligeledes med en ærlig betroelse om sin manglende lyst til sex gennem mange år, samtidig med at han udtrykker et stærkt behov for fysisk nærvær og omsorg.

Disse samtaler løfter 'Hotel Romantik' fra at være et simpelt match-making show til at være et studie i menneskelig sårbarhed og det universelle behov for nærhed, uanset alder eller fysisk formåen. Det er i disse ufiltrerede øjeblikke, at den egentlige tv-magi opstår, og hvor seeren for alvor knytter sig til deltagerne og deres individuelle rejser. Programmet er dog ikke uden kontroverser, især når det kommer til værtsparret Sofie Linde og Joakim Ingversen.

Der har i offentligheden, og blandt andet i B.T.

's spalter, været rejst kritik af deres måde at kommunikere med deltagerne på. Nogle kritikere mener, at de taler ned til de ældre deltagere, næsten som om de var børn, hvilket kan virke patroniserende. Sofie Linde har selv adresseret denne kritik i 'Deadline' på DR, hvor hun argumenterede for, at hendes tilgang ikke handler om at tale ned til folk, men om at skabe et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor deltagerne tør åbne sig.

I denne uges afsnit ser vi et konkret eksempel på, hvorfor denne tilgang kan være frugtbar. I en samtale med Stephen, der tvivler på sine egne evner til at flirte, formår Sofie Linde at løfte hans selvtillid markant. Ved at fortælle ham, at han er verdens fedeste fyr og har meget at byde på, giver hun ham en tro på sig selv, som han tydeligvis har brug for.

Det er her, kritikken af Sofie Linde bør stoppe, for hendes empati og evne til at validere deltagerne er en essentiel del af programmets varme. Selvfølgelig må et datingprogram have et element af spænding for at holde på seeren, og her leverer 'Hotel Romantik' uden problemer. Der tegner sig et potentielt trekantsdrama mellem Palle, Stephen og Henriette, som tilføjer en nødvendig dynamik til handlingen.

Henriette håndterer opmærksomheden fra mændene med en kølig og selvsikker distance, hvilket skaber en interessant kontrast til de mere usikre mænd. Hun er bevidst om, at nogle af mændene måske misforstår hendes venlige signaler som romantisk interesse, og hendes ærlighed omkring dette er forfriskende. Det skaber en spænding, der gør det interessant at følge med i, hvem der i sidste ende vil finde sammen.

Som et humoristisk modspil til de tunge følelser får vi et afsnit med Kurt, der tager sagen i egen hånd med et miniseminar om knibeøvelser. Det er en scene, der både er komisk og utroligt praktisk, og det viser en side af seniorlivet, som sjældent får plads i medierne. Kurts mission om at udbrede viden om bækkenbunden, flankeret af hans slagfærdige motto om, at 'folk der boller, holder', bringer et pust af frisk luft og humor ind i programmet.

Selvom nogle af de ugentlige lege i programmet kan føles lidt meningsløse og kunstige, er det netop denne blanding af det tragiske, det romantiske og det absurde, der gør 'Hotel Romantik' til upåklagelig tv. Spørgsmålet er nu, om vi i næste uge vil se nye par dannet, eller om det varslede trekantsdrama vil eskalere og skabe splid i den hyggelige hytte





