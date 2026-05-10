Hotel Romantik-deltager Karin: 'Jeg søgte tryghed i kaos'

Karin fra Hotel Romantik har haft fire ægteskaber og børn med tre forskellige mænd. Hun fortæller om en turbulent fortid og sin fortsatte tro på kærligheden.

Karin fra Hotel Romantik har haft fire ægteskaber og børn med tre forskellige mænd: 'Jeg søgte tryghed i kaos' Med fire ægteskaber i bagagen erkender Karin fra ' Hotel Romantik ', at hun altid søgte tryghed i andre.

Nu fortæller hun om en turbulent fortid og sin fortsatte tro på kærligheden. Karin dater i dette års sæson af DR's 'Hotel Romantik' sammen med 19 andre seniorsingler. Men inden hun satte kursen mod Mallorca i håbet om, at finde den sidste kærlighed, havde hun været gift fire gange forinden og levet et liv, som hun selv kalder 'kaotisk'.

"Når jeg selv reflekterer over det, så var det, jeg søgte, tryghed. Tryghed i den anden, i stedet for i mig selv," fortæller Karin til B.T. Ifølge Karin selv er der tydelige tråde fra hendes kaotiske kærlighedsliv direkte tilbage til barndommen.

"Det er så svært at fortælle om det, fordi når man ser på det i dag, tænker man, hvad tænkte de på? ," fortæller Karin om opvækningen i det, som hun selv kalder et arbejderressourcehjem.

"Mit barndomshjem bærer præg af kaos. Jeg var meget alene og der var mange fester dengang, og der var også alkohol i hjemmet. " fortæller Karin og fortsætter





