Hotel Romantik-deltager genfinder kærligheden efter datingtur

Haraldur \"Halli\" Sigvaldson, der deltog i programmet Hotel Romantik, har genfundet kærligheden med sin tidligere hustru, Susanna Lange, efter en datingtur til Mallorca. Halli havde været gift med Susanna siden 2022, men da han rejste afsted på datingtur til Mallorca, var han separeret fra hende.

Haraldur \"Halli\" Sigvaldson har haft en del journalister i røret, siden programmet Hotel Romantik er rullet over skærmen. For det viser sig, at Halli var en gift mand, da han rejste afsted på datingtur til Mallorca.

Eller nærmere, den 65-årige thybo var separeret fra sin hustru, 64-årige Susanna Lange, som han havde været gift med siden 2022. - Vi talte overhovedet ikke sammen dengang. Det foregik via advokater. Det var en møgsag.

Vi var gået virkelig skævt af hinanden, det var så træls, siger han. Parret var gået fra hinanden i begyndelsen af 2025, og i foråret slog Halli så til, da han så en annonce for Hotel Romantik. Han havde intet ønske og ingen ambitioner om, at han og Susanna skulle finde sammen igen. - Jeg var helt klar til at gå ind i noget nyt.

Jeg tænkte slet ikke over, at når man er separeret, er man ikke skilt, siger han. Halli datede kvinden Jena på hotellet på Mallorca, men da hun, til Hallis store overraskelse, afviste ham, tog han hjem to dage før tid, fordi han ikke kunne se sig selv i programmet længere. Susanna Lange anede intet om, at Halli havde været på datingeventyr på Mallorca, før skilsmissen var gået endeligt igennem. For de to talte ikke sammen, fortæller Halli.

Men det blev der lavet om på. Fire dage efter Halli kom hjem til Thy med en afvisning i bagagen, besluttede han sig for at besøge Susanna Lange for at komme på talefod og rede trådene ud. - Man oplever så meget kærlighed mellem mennesker. Jeg tror bare, jeg lærte at være lidt mere ydmyg.

Se tingene lidt mere ovenfra og komme op i helikopteren. Jeg fandt lidt blødhed i en stædig mand, siger han. - Og så fik vi en rigtig god snak. På en eller anden måde var det lidt et magisk møde.

Når vores blikke mødtes, kunne vi bare mærke, det var fuldstændig åndssvagt, det vi havde gang i, siger han. Halli fortalte ærligt om sin deltagelse i Hotel Romantik, og da parret havde snakket en times tid, var der ingen vej tilbage. - Lynet slog ned. Vi kunne bare mærke, vi elskede hinanden, og vi har været sammen uafbrudt siden.

Hun flyttede tilbage til mig samme dag, siger han. Men selvom Susanna tog det pænt, at Halli tog på datingtur, mens de stadig var gift, gav det lidt udfordringer, da programmerne blev sendt. - Jeg ville også have det ad helvede til med at se det, hvis det var hende. Vi kom igennem, og hun er god til at komme videre, siger han.

Og selvom det ikke altid var lige sjovt at se programmet, så tror Halli på mange måder, at det er turen til Mallorca, han kan takke for, at parret i dag har genfundet kærligheden. For de ting, han fandt i sig selv på turen, har nok været noget af det, Susanna har savnet. - Jeg har været igennem en personlig udvikling, virkelig. Vi føler os helt vildt heldige med hinanden, og vi er virkelig, virkelig glade for hinanden. Vores kærlighed blomstrer, siger han





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