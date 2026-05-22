Hospital-brænding og democraciaonstraktion i Kongo

En gruppe mennesker satte ild til hospitalets dele i Kongo, der kæmpede med ebola-udbruddet. Efter at have bragt programmet til afslutning, affyrede politiet skud og placerede sundhedspersonalet under militær beskyttelse.

NEWS TEXT En vred menneskemængde satte ild til en del af et hospital i epicentret for ebola-udbruddet i den østlige del af Congo . Det var formentlig forårsaget af venner og familie til en ung mand, der menes at være død af virussen, som blev forhindret i at hente hans lig til begravelsen.

De begyndte at kaste projektiler mod hospitalet. De satte endda ild til telte, der blev brugt som isolationsstuer. Midt i de voldsomme hændelser affyrede politiet varselsskud for at sprede mængden. Ligene af døde ebolaofre er meget smitsomme og myndighederne sikrer begravelser for at stoppe spredningen af virussen.

Sundhedspersonalet på Rwampara-hospitalet blev placeret under militær beskyttelse, da politiet rykkede ind for at genoprette orden. En sundhedsmedarbejder blev såret af stenkast fra demonstranter, før politiet greb ind. Manden, der døde, var en populær figur i lokalsamfundet, og de, der var chokerede over hans død, forstod ikke sygdommens alvor, udtalte Jean Claude Mukendi, der koordinerer sikkerhedsindsatsen mod ebola, til AP





