Holstebro Kommune vælger Nextcloud som alternativ til Microsoft.

Holstebro Kommune har valgt Nextcloud som alternativ til Microsoft OneDrive og Google Drive i et forsøg på at reducere afhængigheden af Microsoft-produkter.

Holstebro Kommune har fundet et alternativ til populære fildelingsplatforme som Microsoft OneDrive og Google Drive . Kommunen har valgt Nextcloud , som it-chefen beskrives som både billigere og bedre end Microsoft -løsningen. Det er en del af kommunens indsats for at mindske afhængigheden af Microsoft -produkter, som Office 365. Kommuner og regioner bruger en masse penge på at købe licenser til Microsoft Office 365, som er nødvendigt for at kunne arbejde med Word og Excel.

Samtidig føler de sig afhængige af Microsoft og frygter, at skiftet til europæiske alternativer måske ikke vil funktionelt i det danske offentlige IT-setup, der er bygget op om Microsoft i mere end et årti. Holstebro Kommune ser Nextcloud som en løsning, der kan hjælpe dem med at slippe fri af det amerikanske tech-jerngreb. Nextcloud er et åbent source projekt, der tilbyder en række funktioner, der svarer til OneDrive og Google Drive. Man kan se det som en Agnostisk tilpasning, hvor man langsomt kan finde fælles fodslag med andre om, hvordan man slipper fri af det amerikanske tech-jerngreb.





