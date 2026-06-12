Holstebro Kommune har udarbejdet kortlægning for tre-døgns beredskab

Holstebro Kommune har gennem halvandet år arbejdet på en ny beredskabsplan, der skal sikre forsyninger i 72 timer ved krise. Borgmester Kenneth Tønning (V) udtaler, at kommunen nu har kortlagt behoverne blandt sårbare borgere og institutioner, men at implementering af nødgeneratorer og SINE-radioer afventeranskaffelse. Strategisk ansvar for mad, varme og medicin ligger hos kommunerne ifølge Styrelsen for Samfundssikkerheds anbefalinger fra 2025.

Holstebro Kommune har meldt ud, at kortlægningen til et tre-døgns beredskab i tilfælde af krise ligger klar. Men sådan er det ikke, når det kommer til de mest sårbare borgere .

Adgang til mad, varme, medicin og toiletskyl ligger hos kommunerne. Dét ansvar beskrev Styrelsen for Samfundssikkerhed i 2025 med en række opdaterede anbefalinger til kommunerne, og siden er der sat skub i nye beredskabsplaner over hele landet. Det viser en rundspørge, TV MIDTVEST har lavet til landsdelens kommuner. For nylig har Holstebro Kommune meldt ud, at man er kommet et afgørende skridt videre med et beredskab til tre døgns krise.

- Det har været en relativ omfattende opgave, siger Kenneth Tønning (V), borgmester i Holstebro Kommune og påpeger: - Jeg tror ikke, at ret mange er klar over, hvor afhængig vi egentlig er af strøm, og hvor mange ting i vores dagligdag, vi ikke tænker over, der er afhængig af strøm, siger han og medgiver med et smil, at det har han selv lært nu. Efter halvandet års mere eller mindre målrettet arbejde er Holstebro Kommune færdige med kortlægningen bag det nye tre-døgns beredskab.

- Vi har først skullet finde ud af, hvor behovet er, hvor vi vil have udfordringer. Og det har taget noget tid. Vi har mange institutioner og sårbare borgere spredt over hele kommunen, siger Kenneth Tønning. Med den kortlægning mangler Holstebro Kommune nu 'bare' at gøre planen fuldt funktionsdygtig.

Og det betyder, at der skal handles blandt andet nødgeneratorer og SINE-radioer - altså kommunikationsudstyr, der virker uden om internettet og uden strøm: "SINE" er taget fra ordet "SIkkerhedsNEttet" og bruges også i beredskabet. Nødgeneratorene skal blandt andet sikre, at hjemmeplejens elbiler kan køre rundt i tilfælde af nedbrud i elnettet. Borgmesteren forventer, at man er i mål inden for et år, men det er meget afhængigt af leveringstiden, medgiver han.

I Holstebro Kommune har man sat to millioner kroner af til at gøre tre-døgns beredskabet funktionsdygtigt. - Jeg har forventning om, at vi inden for et års tid har styr på det hele. Men det kommer an på materiel, siger Kenneth Tønning og peger på, at desto flere kommuner, der kommer videre i processen med et nyt beredskab, desto større efterspørgsel kommer der på bestemte varer og dermed også risiko for længere leveringstid.

- Jeg tror, at vi har været så hurtige, som vi kan være, understreker Kenneth Tønning. - Det kan godt være, at det ikke rækker. Det må vi se. Vi ved ikke, om vi leaser vi eller om vi køber nødgeneratorer for eksempel. Det er vi ikke afklarede med, siger han





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Holstebro Kommune Tre-Døgns Beredskab Krisetilberedning Sårbare Borgere Nødgeneratorer

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