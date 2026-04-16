Holstebro-borgere generet af voldsom lugt og støj fra fabrik

Beboere i Hornshøjparken i Holstebro klager over vedvarende og voldsomme gener fra den nærliggende McBride-fabrik. Problemerne inkluderer kraftig parfumelugt, synligt nedfald og støj, der påvirker dagligdagen og søvnen. Kommunen anerkender generne som uacceptable og er i dialog med virksomheden.

Borgerne i Hornshøjparken i Holstebro oplever i årevis voldsomme gener fra den nærliggende fabrik McBride. Karl Kristian Lind, en seniorpensionist bosiddende i området, beskriver en kvalm parfumelugt, der kan påvirke humøret negativt. Lugten beskrives som en kraftig syntetisk duft af vaskemiddel, og nogle gange kan beboerne observere nedfald på deres biler. Problemet forstærkes, når vindretningen sender den hvide damp fra fabrikkens skorsten direkte ind over boligområdet. Karl Kristian Lind fortæller, at en stille solskinsdag kunne ligne en snevejrsdag på grund af det synlige nedfald.

Ud over lugtgenerne oplever beboerne også støj fra fabrikken. Dette kan gøre det umuligt at sove med åbent vindue om natten. Karl Kristian Lind bemærker, at generne er eskaleret markant i de fire år, han har boet i området.

Flere andre beboere i Hornshøjparken deler Karl Kristian Linds oplevelser med den kraftige parfumelugt, når vinden er i den retning. Disse beboere ønsker dog ikke at stå frem af frygt for faldende ejendomspriser. Formanden for grundejerforeningen, Per Dyrberg, anerkender, at nogle naboer er generet, men oplever det ikke selv og bemærker, at flere andre heller ikke gør.

En gruppe beboere har indberettet generne til Holstebro Kommune, og en miljøarbejder har besøgt Karl Kristian Lind og bekræftet tilstedeværelsen af nedfald på en carport. Karl Kristian Lind udtrykker generelt tilfredshed med at bo i området, men understreger, at han ikke ville have købt sit hus, hvis han havde været bekendt med problemet. Torben Mølgaard, chef for Teknik og Miljø i Holstebro Kommune, erkender, at der er udfordringer, og at borgernes daglige gener er uacceptable. Kommunen er i tæt dialog med virksomheden for at finde løsninger på problemerne.

Der er frygt blandt beboerne for en forværring af generne, da fabrikken har ansøgt om tilladelse til at producere alle ugens syv dage. En sådan godkendelse vil potentielt føre til, at beboere som Karl Kristian Lind overvejer at flytte. Torben Mølgaard udtaler imidlertid, at der ikke længere er en aktiv sagsbehandling på udvidelsen, da det ikke vurderes klogt at søge om udvidelse, før de nuværende emissionsniveauer er under kontrol. Virksomheden har tidligere overskredet grænseværdierne flere gange, hvilket fremgår af dokumentation, som TV MIDTVEST har fået indsigt i. Den seneste måling indikerer dog, at virksomheden overholder grænseværdien, men kommunen følger situationen nøje for at sikre, at det fastholdes fremadrettet. Virksomheden er ifølge reglerne forpligtet til at måle én gang om måneden for at dokumentere overholdelse af kravene. I tilfælde af overskridelser skal emissionerne reduceres, hvilket kan være teknisk udfordrende. Kommunen oplever dog, at virksomheden er indstillet på at løse problemet og arbejder målrettet mod dette.

Torben Mølgaard påpeger, at selvom der tages alvorligt hensyn til borgernes gener, er det også vigtigt at give plads til en virksomhed, der overholder grænseværdierne. Han understreger, at det er urealistisk at forvente fuldstændig lugtfrihed, men at det ikke betyder, at generne ikke tages seriøst. McBride har afvist at kommentere sagen og henviser til kommunikationen gennem Holstebro Kommune





