Holland og Danmark: Kampen om elnettet – Lektioner fra en hollandsk model

Holland kæmper med samme udfordringer som Danmark i forhold til udbygning af elnettet. En ny hollandsk model for prioritering af elkunder vækker interesse blandt danske forskere.

Danmark er ikke alene om at slås med udfordringer i udbygningen af elnettet. Også i Holland er presset på elnettet stort, og kampen om at finde plads til nye transformerstationer er i fuld gang. Den hollandske tilgang til prioritering af nye elkunder adskiller sig markant fra den danske, og det vækker interesse blandt danske forskere. De seneste år har man set en eksplosiv vækst i antallet af projekter, der ønsker tilslutning til elnettet. Datacentre, batteriparker, PtX-anlæg, industri og den almindelige forbruger kæmper alle om at få adgang til den begrænsede kapacitet. Dette pres udgør en betydelig udfordring for elnettet i store dele af Europa, og spørgsmålet om, hvem der skal prioriteres, er blevet det helt centrale. Den hollandske model kan potentielt tilbyde inspiration til, hvordan man håndterer disse problemer på en mere effektiv måde.

Den hollandske model for prioritering af nye elkunder er interessant, fordi den forsøger at adressere de udfordringer, som den hurtige udbygning af vedvarende energi og den stigende efterspørgsel på elektricitet har medført. I stedet for en ren 'først til mølle'-tilgang, ser man i Holland på mere komplekse kriterier for at vurdere, hvem der skal have adgang til elnettet. Det inkluderer faktorer som samfundsmæssig værdi, bidrag til den grønne omstilling og teknisk gennemførlighed. Denne helhedsorienterede tilgang giver mulighed for en mere strategisk tilgang til udbygningen af elnettet, hvor man tager hensyn til både de økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Selvom de specifikke detaljer i den hollandske model kan variere, så er princippet om en mere nuanceret prioritering noget, som danske forskere følger nøje. Den hollandske tilgang kan nemlig være med til at sikre, at elnettet bruges bedst muligt, og at samfundet får mest mulig værdi ud af investeringerne i vedvarende energi.

