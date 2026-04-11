Holger Rune klar til comeback: 'Slip drengen løs!'

Efter en alvorlig skade er Holger Rune klar til at vende tilbage til tennisbanen. Moren og manageren, Aneke Rune, fortæller om genoptræningen, tålmodigheden og forventningerne til comebacket i Hamborg og French Open.

I Holger Rune s baghave har den danske tennisstjerne i denne uge misundeligt kunnet se de andre drenge lege. Dem, han er vant til selv at spille bold med. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev og så videre. For tre år siden stod han i finalen i Monte Carlo, men lørdag var han henvist til tilskuerpladserne på Court Rainier III, da Alcaraz og Sinner blev klar til en direkte duel om titlen i Monaco.

Danskeren har en lejlighed en spytklat fra Monte-Carlo Country Club, hvor DR Sporten mødte Runes mor og manager, Aneke Rune, til en snak om den seneste tid, hvor Holger Rune har været afskåret fra at dyste mod de andre tennisstjerner grundet en alvorlig skade. Aneke Rune beskriver Holgers tålmodighed og disciplin som beundringsværdig under genoptræningen. Hun fremhæver vigtigheden af at sætte små mål og gøre genoptræningen sjov for at opnå succes. Holger Rune pådrog sig en overrevet akillessene i oktober og måtte grædende forlade banen i Stockholm. Han har gennemgået en hård genoptræning for at vende tilbage til tennistoppen. Torsdag kom den gode nyhed, da han annoncerede, at han gør comeback i maj i Hamborg, lige op til French Open, cirka syv måneder efter operationen. Aneke Rune afviser bekymringer om et forhastet comeback og påpeger, at styrken, mentaliteten og sulten er til stede. Hun sammenligner Holgers situation med andre atleter og mener, at han ikke er forhastet i sin genoptræning. Holger Rune har arbejdet hårdt på at genoprette sin fysik og er nu klar til at vende tilbage til konkurrence. \Trods fremskridtene er der stadig et puslespil, der skal gå op, før Rune er helt tilbage i topform. Der er nogle bevægelser, han ikke har lavet i fem måneder, som skal sættes sammen igen. Akillessenen har været styrende i hans genoptræning, men nu er tennis tilbage som chefen. Aneke Rune udtrykker tillid til Holgers fysik og mentale styrke. Hun sammenligner processen med at lære at cykle igen efter en pause. Hun fortæller også, at Holger er en stor tennisentusiast, der elsker sporten, og at det har været naturligt for ham at følge turneringen i Monte Carlo fra sidelinjen. Hun understreger, at Holger Rune elsker at spille og se tennis, og at han er en passioneret tennisnørd. Aneke Rune forklarer, at det har været vigtigt for Holger at tage genoptræningen i små etaper med fokus på succesoplevelser for at fastholde motivationen. Turneringen i Hamborg finder sted fra 16. til 23. maj, efterfulgt af French Open. Holger Rune har været igennem en periode præget af hårdt arbejde og mental styrke, og comeback i Hamborg markerer et vigtigt skridt i hans rejse tilbage til topniveauet i tennis. \Holger Runes comeback er ventet med spænding af fans og eksperter. Hans modstandere er også spændte på at se, om han er i samme form som før skaden. Der er stor fokus på, hvordan han vil håndtere presset og de fysiske krav, der stilles på topniveau. Holger Rune er kendt for sin aggressive spillestil og store mentale styrke. Hans tilbagevenden vil uden tvivl tilføre spænding til tennissæsonen. Det bliver interessant at følge hans præstationer i Hamborg og French Open. Ud over de fysiske aspekter er Holgers mentale styrke afgørende for hans succes. Aneke Rune har understreget vigtigheden af at bevare et positivt mindset og fokusere på processen. Holger Runes rejse tilbage til tennistoppen er et eksempel på hans viljestyrke og dedikation. Han har arbejdet hårdt for at komme tilbage efter sin skade, og nu er han klar til at vise verden, hvad han kan. Fans og eksperter ser frem til at følge hans udvikling og præstationer i de kommende turneringer. Det er ikke kun hans fysik, men også hans passion og kærlighed til tennis, der vil drive ham fremad





