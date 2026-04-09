Holger Rune klar til comeback i Hamborg Open efter skadespause

Den danske tennisstjerne Holger Rune vender tilbage til konkurrencen ved Hamburg Open i maj efter en skade. Han har gennemgået en intensiv genoptræningsperiode efter en operation for en sprunget akillessene og er nu klar til at spille på grus igen.

Det så ikke godt ud for den danske tennisstjerne Holger Rune , da han i efteråret 2023 pådrog sig en alvorlig skade: en sprunget akillessene. Eksperter vurderede, at han stod overfor et længere genoptræning sforløb efter en operation. Rune selv undlod at sætte en konkret dato for sit comeback. Men nu ser ventetiden ud til at være ovre. Genoptræning en er ved at være afsluttet, og den danske tennisstjerne er klar til at vende tilbage til grusbanen.

Onsdag bekræftede den tyske tennisturnering Hamburg Open overfor DR Sporten, at Holger Rune er tilmeldt turneringen, der begynder den 17. maj. Det bliver dermed på det nordtyske grus, at Rune markerer sit længe ventede comeback. Holger Rune selv udtrykker begejstring i en pressemeddelelse, hvor han sætter ord på sit kommende comeback. Han udtaler: Det hårde arbejde starter i Hamborg. Jeg kan ikke vente med at være tilbage på grus ved Bitpanda Hamburg Open og endelig opleve atmosfæren på banen igen efter så lang en pause. Den uheldige skade skete under en kamp i ATP 250-turneringen i Stockholm. \Den præcise dato for skaden var den 18. oktober, og siden da har fokus været rettet mod operation og den efterfølgende genoptræning. Denne periode har haft en mærkbar indflydelse på Runes placering på verdensranglisten, hvor han er faldet til en placering som nummer 29. Men nu er han igen klar til at jagte point og klatre op ad ranglisten. Det er naturligvis en glædelig nyhed for turneringsdirektøren i Hamburg Open, Enric Molina Mur, der er begejstret for, at Rune har valgt den tyske turnering til sit comeback. Enric Molina Mur udtaler i en pressemeddelelse: Vi er meget glade for, at Holger Rune gør comeback hos os i Hamborg. Jeg ved, hvor meget arbejde Holger har lagt i denne intensive genoptræningsperiode, og vi føler os meget beærede over, at han har valgt Bitpanda Hamburg Open til at vende tilbage til touren. Han fortsætter: Jeg er sikker på, at han endnu engang vil opleve den særlige atmosfære på Rothenbaum – både fra Hamborg-publikummet og fra de mange danske tennisfans, der vil rejse til Hamborg.\For fans, der ønsker at komme tættere på Holger Runes genoptræningsforløb, er der også gode nyheder. Dokumentaren 'Holgers største kamp' udkom den 1. februar 2024 og giver et indblik i den krævende proces, Rune har gennemgået. Det er en historie om hårdt arbejde, dedikation og kampen for at vende tilbage til topsport. Gennem dokumentaren kan man få et dybere indblik i de udfordringer og sejre, der har præget Runes vej tilbage til tennisbanen. Turneringen i Hamborg bliver således ikke kun en konkurrence, men også en markering af Runes comeback og hans fortsatte rejse i tennisverdenen. Publikum kan forvente at se en motiveret spiller, der er ivrig efter at bevise sit værd og genoptage sin placering i toppen af international tennis. Den kommende tid vil vise, hvordan Rune klarer sig, og om han kan genfinde den form, der tidligere har gjort ham til en af de mest spændende spillere på ATP Touren. Det er et spændende kapitel, der nu begynder, og alle tennisfans verden over vil følge med i Runes udvikling og præstationer





DRSporten / 🏆 19. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

