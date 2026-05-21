Hjort på motorvejen, håndboldkamp og politiaktion præger Midt- og Vestjylland

En hjort løber rundt på motorvejen mellem Silkeborg og Herning, mens Mors-Thy Håndbold taber stort mod Aalborg. Samtidig gennemfører politiet en større operation i Høgild, og undersøgelser viser, at danskerne spiser dobbelt så meget kød som anbefalet.

Torsdag morgen blev der observeret en hjort, der løb rundt i siderabatten ved motorvejen mellem Silkeborg og Herning. Ifølge Vejdirektoratet var dyret i området ved siden af kørebanen, hvor det kunne udgøre en potentiel risiko for trafikanter.

Dette er blot en af flere begivenheder, der har præget området i Midt- og Vestjylland denne uge. Mors-Thy Håndbold oplevede en tung aften, da klubben tabte med hele 19 mål på udebane til Aalborg Håndbold i den første semifinalekamp om det danske håndboldmesterskab. På trods af det sørgelige resultat var der alligevel grund til at fejre en særlig moment før kampen.

Henrik Toft Hansen, en af klubbens profiler, blev hyldet af den fyldte Sparekassen Danmark Arena, da han til sommer stopper sin aktive spillerkarriere. Det var bemærkelsesværdigt, at det var netop Aalborg Håndbold, der stod bag hyldesten, selvom Hansen ikke længere spiller for de aalborgenisiske håndboldfolk. Efter nederlaget på onsdag aften skrev Mors-Thy Håndbold på sociale medier, at en ny kamp venter på lørdag i Arenaen, og at de får brug for deres fans' støtte.

Hvis Mors-Thy vinder på lørdag, skal der en tredje kamp i Aalborg til for at afgøre, hvilket hold der skal møde finalen. Midt- og Vestjyllands Politi var torsdag aften til stede ved en adresse i Høgild syd for Herning. Politiet kunne på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvad de arbejdede med eller årsagen til deres tilstedeværelse. Et øjenvidne fortalte til TV MIDTVEST, at der havde været adskillige politibiler til stede samt politihunde og droner i luften.

Politiet forventede at være færdige i løbet af de næste par timer og oplyste, at der ikke var nogen fare for naboer eller andre mennesker i området. Midt- og Vestjyllands Politi opfordrede desuden personer i området til at følge politiets anvisninger på stedet. En anden sag, som Midt- og Vestjyllands Politi arbejdede på, var et groft tilfælde af hærværk. Torsdag morgen var der dog ikke nye oplysninger i den sag, ifølge vagtchef Viggo Rækby fra politiet.

Det var dog ikke kun hærværk, der optog politiet denne uge. Groft hærværk har fået ejerne af Danmarks formentlig mindste galleri til at træffe en svær beslutning. Det lille galleri er placeret i naturskønne omgivelser i Toftum Bjerge nord for Struer og har fri adgang døgnet rundt. Desværre har nogen valgt at misbruge denne frihed og ødelagt faciliteterne.

På det cykliske front havde cykelrytteren Michael Valgren øjnene rettet mod 11. etape i Giro d'Italia som en etape, hvor han kunne gøre sig gældende. Desværre kom Thyboen dog ikke med i et udbrud, og etapesejren gik i stedet til Jhonatan Narvaez fra UAE, som nuppede sin tredje etapesejr i løbet. TV MIDTVESTs cykelekspert Bjarne Riis havde dog ikke mistet tiltroen til, at Michael Valgren kan snuppe en etapesejr i løbet af det italienske cykelløb.

Riis påpegede, at der ligger mange spændende etaper forude, og at dagen efter kunne være en rigtig god mulighed for Valgren at få en sejr. Eksperten var skuffet over Valgrens holds EF Education-EasyPost Team på etapen og håbede, at holdet kunne være bedre til at hjælpe til at komme med i det rigtige udbrud på de kommende etaper. Inden for sundhed og ernæring viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, at kød er en gennemgående faktor på danskernes tallerken.

Fødevarestyrelsens officielle kostråd anbefaler, at man spiser maksimalt 350 gram kød om ugen. I virkeligheden spiser danskerne i gennemsnit hele 805 gram kød om ugen. Grisekød er den mest spiste kødtype og udgør 44 procent af det samlede kødindtag, når både fersk kød, forarbejdet kød og pålæg medregnes. Data viser også, at to ud af tre danskere har en kost, hvor fedtholdigt kød udgør mindst 60 procent af deres samlede kødindtag.

Den sidste tredjedel af befolkningen spiser primært magert kød, som defineres som kød med mindre end ti procent fedt. Blandt dem, der overvejende spiser magert kød, ligger kødindtaget på omkring 840 gram om ugen. I modsætning hertil indtager de, der overvejende spiser fedtholdigt kød, omkring 990 gram kød ugentligt. Denne betydelige forskel viser, at valget mellem fedtholdigt og magert kød har stor indflydelse på det samlede kødindtag blandt danskerne.

Endeligt har en hjernetumor gjort en dreng afhængig af ugentlig træning ved en fysioterapeut. Hans mor, Hanne Hansen, har oplevet, at kommunen langsomt har frataget ham denne vigtige træning, hvilket har påvirket hans helbredssituation negativt. Dette er kun en af mange historier om, hvordan mangelfuld kommunal indsats påvirker mennesker med handicap og særlige behov i Danmark





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mors-Thy Håndbold Michael Valgren Midt- Og Vestjylland Politi Ernæring Og Kødindtag Hjernetumor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet jagter mor, der har fjernet sit seks måneder gamle barn midt i livsvigtig behandlingEn voldsom sag udspiller sig i den tyske by Duisburg, hvor en seks måneder gammel baby er forsvundet fra et hospital. Barnet forsvandt natten til tirsdag fra Helios-klinikken, og politiet advarer nu om, at den lille baby er i akut livsfare. De foreløbige beviser peger direkte mod barnets egen mor, en 31-årig kvinde, som mistænkes for at have fjernet babyen fra hospitalet, før den livsvigtige behandling var afsluttet.

Read more »

Nyhedsopdatering: Fra politiske fejder til sportslige kontroverser og lokale hændelser i DanmarkEn omfattende gennemgang af ugens mest bemærkelsesværdige hændelser, herunder politiske udmeldinger fra Venstre og SF, sportslige dramaer i Aarhus og Egypten, samt lokale hændelser fra Herning og Silkeborg.

Read more »

Regionalt overblik: Fra livsvigtige armbånd til lokale livsforandringer i Midt- og VestjyllandEn omfattende gennemgang af aktuelle begivenheder i regionen, herunder Diabetesforeningens sikkerhedsinitiativ, lokale iværksættere og dramatiske hændelser.

Read more »

Kriminalret frifinder på Scandinavian Star-árias; otteankommet mand sigtet for vold; Midt-Vestj: Anholdt for brand; Diabetesarmbånd lanceresSøfartsstyrelsen frifindes fra Retten i Næstved i sagen om Scandinavian Star-branden i 1990. Politiet i Silkeborg har kunnet anholde en mand for grov vold i en Føtex-ramme. Midt- og Vestjyllands Politi har fundet og anholdt en mand for to tilfælde af brandstiftelse. Den 22-årige mand blev anholdt for brandstiftelse af politiet og sættes i forbindelse med toäserne tilfælde i Ikast.

Read more »