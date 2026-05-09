Hjertelæge advarer for ultraforarbejdede fødevarer - forarbejdet og over konsumeret mad kan være farlig for helbredet

En erfaren hjertelæge advarer nu mod en type mad, som mange danskere spiser hver dag og som ifølge eksperter kan være endnu mere skadelig end rygning. Det er ultraforarbejdede fødevarer som en af de største trusler mod vores helbred.

Tandlæge slår fast en gang for alle: Derfor har nogle mennesker kronisk dårlig ånde En erfaren hjertelæge advarer nu mod en type mad, som mange danskere spiser hver dag og som ifølge eksperter kan være endnu mere skadelig end rygning.

Dr. Jeremy London, der har mere end 25 års erfaring som hjertekirurg, peger på ultraforarbejdede fødevarer som en af de største trusler mod vores helbred. Det er produkter, der ofte er udviklet til at være billige, nemme og smage godt, men som kan have alvorlige konsekvenser for kroppen. Ultraforarbejdede fødevarer dækker blandt andet over færdigretter, fastfood, sodavand, snacks og masseproduceret brød.

Fælles for dem er, at de indeholder en lang række tilsætningsstoffer, kunstige smagsstoffer og ingredienser, som sjældent findes i et almindeligt køkken. Ifølge lægen er disse produkter designet til at holde længe og smage af mere, men ikke nødvendigvis til at gavne kroppen. Forskning peger på en klar sammenhæng mellem et højt indtag af ultraforarbejdede fødevarer og en øget risiko for blandt andet forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, blodpropper og tidlig død. Andre eksperter går endnu længere i deres vurdering.

Lægen Chris van Tulleken mener, at ultraforarbejdede fødevarer i dag kan være en større faktor for tidlig død end tobak. Han sammenligner det med afhængighed og opfordrer til, at man bliver mere bevidst om, hvad man spiser blandt andet ved at læse ingredienslisterne grundigt. Eksperter anbefaler at skrue ned for ultraforarbejdede produkter og i stedet fokusere på en kost med friske og minimalt forarbejdede råvarer.

En middelhavsinspireret kost med grøntsager, fisk, fuldkorn, nødder og bælgfrugter fremhæves ofte som et sundere alternativ. Budskabet er klart: Det handler ikke kun om, hvad man spiser en gang imellem, men om de každodenní vaner, der over tid kan få stor betydning for helbredet. Læge advarer: Derfor må du aldrig sidde på toilettet i mere end 10 minutter Hjertelæge slår alarm: Disse madvarer er ' pelkäre end rygning' og kan forkorte levetiden markan





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ultraforarbejdede Fødevarer Mad Hd Ultraforarbejdede Minerne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump kommer med ny melding om Iran-krigen: “Det sker meget snart”Trump er endnu en gang ude med en markant melding om Iran-krigen.

Read more »

Langt over gennemsnittet: Derfor dumper op mod hver anden Tesla det første synLigesom herhjemme skiller Teslas biler sig ud i de svenske synsstatistikker. Hver fjerde bil skal til omsyn, og for Model Y alene er tallene endnu værre. Men hvad ligger der bag den høje andel af kasserede biler?

Read more »

Indien i det imperialistiske systemDanmarks eneste røde dagblad

Read more »

Nordkraft: Fra kraftværk til kulturmiljø - har det været det værd?En dybdegående analyse af, hvordan Nordkraft i Aalborg er blevet omdannet fra et gammelt kraftværk til et pulserende kulturmiljø, og om investeringen har været en succes.

Read more »