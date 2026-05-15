Hjerteforeningen: Ballonudvidelsen af dronning Margrethes kranspulsåre

Forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason har udtalt, at dronning Margrethe netop har fået foretaget en ballonudvidelse af kranspulsåren, da hun har haft 'åreforkalkning med forsnævringer af kranspulsåren'. Efter operationen kan dronningen igen få blod nok til hjertet og er ikke anderledes end den, alle andre, der har den sygdom, får. Dronningen har en kronisk sygdom, og risikofaktorer for sygdommen er rygning, kost og manglende motion.

"Operationen gør, at hun igen kan få blod nok til hjertet og er ikke anderledes end den, alle andre, der har den sygdom, får. ", siger overlæge i Hjerteforeningen Gunnar Gislason. Dronningen har en kronisk sygdom, siger han. Mange bliver typisk udskrevet allerede dagen efter, siger Gunnar Gislason.

Efter et par måneder kan hun formentlig nøjes med én medicin. Men den skal hun til gengæld tage resten af livet. Ligesom hun skal have kolesterolsænkende medicin, siger han. Risikofaktorer, der kan fremkalde sygdommen, er rygning, kost og manglende motion.

For at forebygge, at sygdommen kommer igen, er der ingen vej uden om at tage hånd om sin livsstil og komme i gang med at motionere, siger han. Der er ingen vej uden om livsstilsændringer, hvor man kigger på rygning, hvis det er et problem, kost og motion. Men der kan være angst eller ubehag forbundet med at have haft smerter.

Ofte vil der være en træthed, men normalt kommer man sig stille og roligt og kan vende tilbage til et normalt liv efter et par uger





