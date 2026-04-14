Hjernens 'Alarmknap' Afslører Risiko for Psykiske Indlæggelser

Forskning fra Københavns Universitet viser, hvordan hjernens reaktion på følelser kan bruges til at forudsige risikoen for indlæggelse i psykiatrien. Studiet fokuserer på amygdala, hjernens frygtcenter, og dens respons på ansigtsudtryk.

Podcastjournalisten på Brainstorm, Videnskab.dk's podcast om hjernen, dykker ned i dybden af vigtige historier fra hjerneforskningen og psykologiens verden. I artikler med mærkatet 'Ny forskning viser' bestræber journalisterne sig på at formidle spændende, videnskabelige nybrud, så alle kan læse med. Der arbejdes med en nysgerrig og kritisk tilgang, hvor studiets metoder undersøges grundigt, og usikkerheder og forbehold fremstilles klart. En unik regel er, at der ikke kun lyttes til forskerne bag de nye studier, men der interviewes også altid videnskabsfolk, der er specialister på feltet, men ikke involveret i selve forskningsprojektet. Dette sikrer uafhængige vurderinger af studiets betydning og sammenhængen med anden forskning.

Et nyt studie fra Københavns Universitet har afdækket en mulig sammenhæng mellem en overfølsom 'alarmknap' i hjernen og udviklingen af psykiske lidelser. Forskningen peger på, at hjernemønstre kan bruges til at identificere sårbare patienter tidligt, hvilket kan bane vejen for tidligere og mere målrettet behandling. Professor Kamilla Miskowiak, hovedforfatter på studiet, understreger potentialet i at gribe folk tidligt, både til gavn for den enkelte og for samfundet. Undersøgelsen fokuserer på amygdala, hjernens frygtcenter, og dens reaktion på forskellige ansigtsudtryk. Ved at scanne hjernen på personer med depression eller bipolar lidelse, har forskerne fundet mønstre, der kan forudsige risikoen for indlæggelse i psykiatrien. Resultaterne viser, at en kraftig reaktion i amygdala på skræmte ansigter og en hurtigere genkendelse af negative ansigtsudtryk er forbundet med en øget risiko for indlæggelse.

Studiet, der har undersøgt 112 personer, har givet en indsigt i, hvordan hjernens reaktion på følelser kan bruges til at forudsige fremtidige indlæggelser. Deltagerne blev udsat for hjerneskanninger, hvor deres aktivitet i amygdala blev målt, mens de så billeder af forskellige ansigtsudtryk. Samtidig blev der målt, hvor hurtigt de kunne genkende disse udtryk. Efter et år analyserede forskerne data fra Danmarks Statistik for at vurdere, hvem der var blevet indlagt i psykiatrien. Resultaterne viste en øget risiko for indlæggelse hos de deltagere, hvis amygdala reagerede kraftigt på negative ansigtsudtryk, og som var hurtigere til at genkende negative følelser. Oskar Hougaard Jefsen, som har læst studiet, roser det for at undersøge en kompleks faktor som indlæggelse over en længere periode. Han fremhæver studiets betydning, da det kan bidrage til en tidligere identifikation af sårbare personer og dermed forbedre behandlingsmulighederne





