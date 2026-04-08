Hjælpesporet Genopstår: Solid Støtte Genopretter Livsvigtig Hjælp i Herning Efter Brand

Efter en ødelæggende brand, der kostede Hjælpesporet deres lager, genopstår foreningen takket være massiv støtte fra lokalsamfundet i Herning. Nu er hjælpen tilbage til hjemløse og socialt udsatte.

Det gjorde ondt helt ind i hjertet. Den sætning opsummerer perfekt følelsen fra Hjælpesporet s formand, Louise Enemærke Møller, da hun tænker tilbage på den forfærdelige nat i marts, hvor en voldsom brand i Herning totalt ødelagde deres lager. Branden var en katastrofe, der efterlod foreningen uden de livsvigtige ressourcer, de var sat i verden for at distribuere til dem, der havde allermest brug for det. Betydningen af Hjælpesporet s arbejde kan ikke undervurderes.

De tilbyder hjælp til hjemløse og andre, der kæmper med at få enderne til at mødes, ved at forsyne dem med basale fornødenheder som tøj, møbler, køkkenudstyr og meget mere. Tabet af deres lager var ikke bare et materielt tab; det var et slag mod hjertet af deres mission om at hjælpe de mest udsatte i samfundet. Men i kølvandet på tragedien er der også en historie om håb og fællesskab, der rejser sig som en Phoenix fra asken. \Glæden var derfor enorm, da det blot to uger efter branden stod klart, at Hjælpesporet takket være overvældende støtte fra lokalsamfundet i Herning igen kunne begynde at udlevere tøj, møbler og andre fornødenheder. Louise Enemærke Møller udtrykker sin overvældelse og taknemmelighed: Jeg er meget overvældet over alle de ting, vi har fået indleveret. Både fra private folk men også fra hjælpeorganisationer. Folk bakker virkelig op, og det er vi meget taknemmelige og glade for. Hendes taknemmelighed afspejles også i et rørende Facebook-opslag, der har berørt mange. Støtten har været så massiv, at Hjælpesporet allerede kunne afholde en udleveringsdag den følgende onsdag for de mange mennesker, der desperat havde brug for hjælp. At se deres arbejde blive lagt i ruiner var hjerteskærende for alle involverede i Hjælpesporet, især fordi de vidste, at de ikke længere kunne hjælpe dem, der var afhængige af dem. Det var en hård påmindelse om den virkelighed, de arbejdede med hver dag, og om det ansvar, de havde påtaget sig. At kunne genoptage hjælpen så hurtigt var derfor en enorm lettelse og en sejr for foreningen. \Hjælpesporet har siden 2012 været en uundværlig del af lokalsamfundet i Herning. De indsamler og distribuerer nødtørftige ting til hjemløse og andre socialt udsatte, der har brug for hjælp. Udover tøj og møbler omfatter deres hjælp også dyner, køkkenudstyr og legetøj – alt det, der skal til for at kunne leve et nogenlunde normalt liv. Da deres lokaler brændte ned på Teglvænget, blev foreningen stillet over for en næsten umulig udfordring. Men takket være Herning Kommunes generøse udlån af midlertidige lokaler – faktisk på samme gade som deres nedbrændte lokale – kan de fortsætte deres vigtige arbejde. De forventer at finde en mere permanent løsning inden for de næste par måneder. Hjælpesporet opfordrer fortsat folk til at donere og selv bringe tingene til deres lokaler for at lette byrden for de frivillige, der er dedikeret til at hjælpe. Louise Enemærke Møller understreger behovet for frivillige: Vi forsøger at hjælpe så meget som muligt, og det tager ekstra tid for os at skulle køre ud til folk. Vi har svært ved at nå det hele, men vi tager glædeligt imod flere frivillige, og vi håber på, at flere får øjnene op for vores frivillige forening. Hjælpesporets historie er et stærkt eksempel på, hvordan et samfund kan stå sammen i modgang og give håb til dem, der har mest brug for det





