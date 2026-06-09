Hjælp for sent: Når systemet svigter familier i krise

En forælder fortæller om et system, der først handlede efter flere års bøn og en alvorlig krise. Spørgsmålet er, hvor mange familier der oplever det samme, og hvornår vi taler om systemets ansvar i stedet for kun forældrenes.

I flere år bad jeg om hjælp, men først efter gentagne klager og en alvorlig krise fik jeg den støtte, som fagfolk længe havde anbefalet.

Hvor mange familier oplever det samme? Vi taler ofte om forældres ansvar, når børn mistrives. Men hvornår taler vi om systemets ansvar, når hjælpen kommer for sent? Min egen fortælling handler om en opvækst med omsorgssvigt, senere voldelige relationer og alvorlige traumer.

Jeg fortæller ikke dette for at få medlidenhed, men for at rejse et vigtigt spørgsmål: Hvad sker der, når mennesker beder om hjælp i årevis, men ikke får den støtte, som fagpersoner anbefaler? Vi skal beskytte børn, men vi skal også tale om, hvordan vi bedst hjælper forældre, før familier bryder sammen. Når børn mistrives, rettes fokus naturligt mod forældrene, og det bør det også gøre, da forældre har et ansvar for deres børn.

Alligevel oplevede jeg igen og igen, at den hjælp, jeg blev anbefalet, ikke blev bevilget. Et af de mest smertefulde eksempler handler om min søn. Allerede i børnehaven var han anderledes, og gennem hele hans opvækst beskrev professionals udfordringer, der pegede i samme retning. Jeg kæmpede for at få ham undersøgt og udredt, og først som 17-årig fik han diagnosen autisme - ikke fordi tegnene pludselig opstod, men fordi udredningen først kom så sent.

Hvor meget frustration, konflikt og mistrivsel kunne være undgået, hvis hjælpen var kommet tidligere? Vi taler ofte om tidlig indsats som en af de vigtigste investeringer for børn, men tidlig indsats kræver, at nogen reagerer, når bekymringerne opstår. Ellers er det ikke tidlig indsats, men brands lounge. Gennem flere år klagede jeg over den støtte, jeg modtog, og forklarede, at den ikke svarede til mine behov.

Jeg henviste til faglige anbefalinger og bad om hjælp til at håndtere traumerne, der påvirkede min hverdag og forælderevne. Først efter flere klager og en alvorlig personlig krise blev der handlet, men på det tidspunkt var konsekvenserne allerede enorme. Jeg har mistet troen på, at nogen vil hjælpe - og det er måske det mest alvorlige ved problemstillingen.

Ikke kun for mig, men for alle dem, der langsomt mister håbet, fordi de igen og igen får at vide, at deres problemer ikke er alvorlige nok til den søgte hjælp. Vi skal beskytte børn, men vi skal også turde tale om, hvordan vi bedst hjælper forældre, før familier bryder sammen. Når et menneske med traumer, ADHD, autisme eller psykisk sygdom kæmper for at få støtte i årevis, er det ikke kun den voksne, der betaler prisen.

Det gør børnene også. Derfor bør debatten om anbringelser handle om mere end skyld. Den bør handle om forebyggelse, rettidig hjælp, retssikkerhed og om, hvorvidt vi som samfund faktisk lytter, når mennesker siger, at de er ved at knække. Hjælp, der kommer flere år for sent, er ikke en succes, men et tegn på, at noget gik galt undervejs.

Hvis vi ønsker færre børn i mistrivsel, færre sammenbrudte familier og færre anbringelser, må vi investere langt mere i den hjælp, der gives, før krisen bliver uoprettelig





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