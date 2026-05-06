Historisk kirkeklokke stjålet fra Sejlstrup Kirke i Nordjylland

En flere hundrede år gammel klokke er forsvundet fra Sejlstrup Kirke. Politiet mistænker, at stigende metalpriser er motivet bag det omfattende tyveri.

Det er en dyb sorg og en følelse af stor uretfærdighed, der har sænket sig over det lille lokalsamfund omkring Sejlstrup Kirke , som ligger idyllisk placeret mellem Løkken og Hjørring i Nordjylland .

I løbet af den seneste weekend er en uvurderlig kirkeklokke, der er flere hundrede år gammel, blevet stjålet fra kirkens selvstændige klokkestabel. Tyveriet er særligt opsigtsvækkende, ikke blot på grund af klokkens historiske værdi, men også på grund af det logistiske arbejde, det må have krævet at fjerne den.

Klokken vejer nemlig flere hundrede kilo, hvilket indikerer, at gerningsmændene har været velforberedte og muligvis har benyttet tungt udstyr til at løfte og transportere den massive genstand væk fra kirkegården uden at vække opsigt. Tyveriet blev opdaget mandag morgen af graveren Steen Svendsen, som dagligt varetager opgaverne omkring kirken.

Han fortæller, at han som sædvanlig gjorde sig klar til at ringe med klokkerne klokken 7.30, men da han tog fat i tovet, mærkede han med det samme, at noget var helt galt. Der var ingen modstand, og tovet føltes livløst, fordi den tunge klokke, som normalt hang for enden, var forsvundet. Det var et chok for Svendsen at indse, at en så central del af kirkens inventar var blevet fjernet under dække af nattens mørke.

Vikarpræst Hanne Drejergaard Kjeldsen udtrykker en enorm frustration og sorg over hændelsen. For hende og menigheden er klokken ikke blot et stykke metal, men en bærer af lokalhistorie og et vigtigt redskab i kirkens rituelle liv. Hun forklarer, at klokken er det signal, der kalder folk til gudstjeneste, og at den spiller en helt afgørende rolle ved livets store overgange.

Uanset om der er tale om bryllupper, hvor klokkerne ringer i glæde, eller begravelser, hvor de ringer i sorg, så har klokken været en integreret del af alle ritualer i kirken gennem generationer. Tabet af klokken efterlader derfor et tomrum, som ikke blot er fysisk, men også åndeligt for hele sognet. Nordjyllands Politi tager sagen meget alvorligt og har iværksat en efterforskning.

Politikommissær Kasper Brix fra Efterforskningscenter Hjørring peger på en bekymrende tendens i samfundet, hvor stigende priser på metaller gør det mere attraktivt for kriminelle at begå tyverier af denne type. Når værdien af råmetaller stiger på verdensmarkedet, bliver historiske genstande desværre set som blot værdifuldt skrot frem for uerstattelig kulturarv.

Politiet må dog erkende, at efterforskningen er udfordrende, da der på nuværende tidspunkt ikke er fundet mange fysiske spor på stedet, og der er ingen overvågning i det umiddelbare område, som kan kaste lys over gerningsmændenes identitet eller flugtrute. Denne sag er desværre ikke en enkeltstående hændelse, men en del af en større bølge af metaltyverier fra danske kirker og kirkegårde. Siden 2023 har man registreret mindst 11 indbrud, hvor kobber og andre metaller er blevet stjålet.

Det tegner et dystert billede af sikkerheden omkring vores fælles kulturarv i landdistrikterne. Politiet opfordrer nu alle borgere i området og omegn til at være ekstra opmærksomme. Hvis nogen har set en usædvanlig transport af en tung genstand, eller hvis man kommer i kontakt med en klokke, der minder om den fra Sejlstrup, bedes man straks kontakte myndighederne.

Håbet er nu, at klokken kan findes, før den bliver smeltet om til værdiløst metal, så den igen kan lyde over det nordjyske landskab





