Historisk Giro-sejr til Valgren; Vingegaard overtager lyserød trøje | Nyheder

Michael Valgren vandt sin første grand tour-etape, mens Jonas Vingegaard tog den førertrøje i Giro d'Italia. Kasper Schmeichel annoncerer karrierestop, og Robert F. Kennedy Jr. deler kontroversiel video. Oversvømmelser i Kina kræver dødsofre, og danskere ignorerer russisk advarsel fra Kyiv. Bæredygtighedsprojekt med Millang-familien afsluttes, og nye svømmemål lancere.

Michael Valgren sikrede sig en historisk sejr på 17. etape af Giro d'Italia efter en dristig angreb med 1100 meter til mål. Det er den første grand tour-sejr for den danske cyklist, og han var tydeligt bevæget i den blandede zone efter etappen.

I en anden sportsudvikling sikrede Jonas Vingegaard en suveræn sejr på 16. etape, hans fjerde i årets Giro, og tog dermed den lyserøde førertrøje. Kasper Schmeichel, Danmarks erfarne målmand, har valgt at afslutte sin aktive karriere i juni på grund af vedvarende skulderproblemer. I en taktfuld anklage har den amerikanske sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr. delt en video online efter at Floridas myndigheder har advaret mod slanger om foråret.

I Ukraine har det russiske udenrigsministerium opfordret udlændinge til at forlade Kyiv på grund af planlagte angreb, men TV 2s korrespondent har fundet danskere, der fortsætter med at opholde sig i byen. En video fra en østrigsk paraglider, der blev ramt af et lille fly, har gået viralt og viser hendes overlevelse efter faldet. I Kina har massive oversvømmelser efter skybrud ført til flere dødsfald og en brokollaps, der filmet blev af et øjenvidne.

I Danmark har 100 tons affald fra Aalborg Karneval været genanvendt og omdannet til energi hos Nordværk. Storkene.dk reddet enunge storke, der var viklet i et reb i Smedager, og Aarhus Kommune undersøger nu rapporter om kræger, der angriber mennesker i Riis Skov. For første gang er der lavet anbefalinger for svømmefærdigheder for alle aldre, udarbejdet af TrygFonden, SvømDanmark, DGI og Dansk Skoleidræt. Emil Millangs børnefamilieprojekt om at leve bæredygtigt i otte måneder er netop sluttede, og resultaterne præsenteres.

Dronning Mary reagerede på dronning Margrethes interview, og kong Frederik blev fejret på sin 58-års fødselsdag med familien på Amalienborg. Kronprins Christian gav et eksklusivt interview efter Royal Run, hvor han talte om at falde ind i rollen som kronprins.

"Enhanced Games", der annonceredes som et doping-baseret alternativ til OL, endte kun med én verdensrekord og sejre for atleter uden performance-enhancing stoffer





