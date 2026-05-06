Historisk fejde om kongehusets nazistiske forbindelser ender i trussel om retssag

Forfatteren Peter Kramer har rejst et økonomisk krav mod en historiker efter en kritisk anmeldelse af bogen Ridser i lakken, hvilket har udløst en storm af kritik fra det akademiske miljø.

Kong Christian X har i årtier stået som det ultimative samlingspunkt for det danske folk under den tyske besættelse, men dette billede af den urokkelige modstandsmand er i disse år blevet udfordret.

Debatten er blusset op efter udgivelsen af bogen Ridser i lakken, skrevet af Peter Kramer, som kaster et kritisk lys over kongehusets relationer til det nazistiske Tyskland i 1930erne. Kramer argumenterer for, at forbindelserne var langt mere omfattende, end man traditionelt har anerkendt, og han peger blandt andet på de kongelige besøg ved Wagner-festspillene i Bayreuth.

Disse begivenheder blev i høj grad brugt som propaganda af nazisterne, og Kramer mener, at dette indikerer en problematisk tyskvenlighed i toppen af det danske samfund, hvilket udfordrer den gængse opfattelse af monarkens rolle i perioden. Striden er nu eskaleret fra en faglig diskussion til en juridisk konflikt. Peter Kramer har via sin advokat sendt et påkrav til historikeren Gry Scavenius Bertelsen, der havde anmeldt bogen i Flensborg Avis.

Kravet lyder på en tortgodtgørelse på 40.000 kroner, medmindre anmelderen trækker sine påstande tilbage. Kernen i konflikten er Bertelsens formulering om, at Kramer i sin bog opfinder begivenheder, som aldrig har fundet sted. Dette refererer specifikt til Kramers beskrivelse af en international boykot af Wagner-festspillene i 1930erne. Mens Kramer henviser til dirigenten Toscaninis afbud som bevis på en bred modstand, fastholder Bertelsen, at der ikke var tale om en organiseret international boykot i det omfang, Kramer hævder.

Det er bemærkelsesværdigt, at Kramer har valgt at gå efter en avis med base i Tyskland, da denne ikke er beskyttet af den danske medielovgivning, hvilket gør det lettere at rejse sag om æreskrænkelse. Reaktionen fra det danske historikermiljø har været overvældende negativ over for Kramers metode. Flere prominente fagfolk har meldt deres støtte til Gry Scavenius Bertelsen.

Historikeren Bent Blüdnikow har udtalt, at anmeldelsens argumenter er korrekte, og han har antydet, at Kramers juridiske trusler blot er et forsøg på at skabe opmærksomhed omkring bogen i forbindelse med julesalget. Ligeledes har Claus Bundgård Christensen fra Roskilde Universitet kaldt Kramers adfærd for grænseoverskridende og usædvanlig. Han mener, at forsøget på at intimidere en saglig anmelder er uklædeligt, og at anmeldelsen hviler på et solidt fagligt grundlag.

Kritikken går på, at bogen er et stykke amatørarbejde, hvor forfatteren ikke har haft tilstrækkelig kontakt med kildematerialet og drager urimelige generaliseringer. Thomas Oldrup, redaktør på Aarhus Universitetsforlag, har ligeledes bidraget til kritikken ved at advare mod at flytte historieskrivningen ind i retssalene. Han betegner tendensen som en form for Trumperi, hvor man forsøger at bruge juraen til at vinde en akademisk diskussion.

Oldrup mener, at man kun bør anlægge sager om ærekrænkelse, hvis man selv er personligt involveret i den historiske begivenhed, og hvis anklagerne er beviseligt forkerte. Forlagsdirektør Olav Skaaning Andersen fra forlaget Momenta holder dog fast i udgivelsen og mener, at bogen er et vigtigt bidrag til historien.

Forlaget mener, at værket har rejst relevante spørgsmål om manglende åbenhed i de royale arkiver og har tvunget offentligheden til at forholde sig til omfanget af kongehusets kontakt med nazisterne før og under krigen. Sagen står dermed som et eksempel på den voldsomme konflikt, der kan opstå, når revisionistisk historie møder den etablerede akademiske tradition





