Historien bag Love Shop: Fra snapseklub til dansk musikhistorie

Jens Unmack fortæller om den tilfældige start på Love Shop, kampen med sangstemmen og venskabet med Hilmer Hassig.

Jens Unmack er i dag kendt som en rutineret og karismatisk stemme i det danske mediebillede, men vejen dertil var alt andet end snorlige. For mange danskere er Love Shop synonymt med tidløse klassikere som 'Copenhagen Dreaming', 'Love Goes On Forever' og den uforglemmelige 'En Nat Bliver Det Sommer', men bag succesen gemmer der sig en historie præget af tilfældigheder, alkohol og en betydelig mængde musikalsk frustration.

Det hele startede i 1980erne, da den unge Jens Unmack fra Viborg på et tilfælde trådte ind i en pladeforretning på Strøget i København. Her mødte han Hilmer Hassig, der på det tidspunkt var guitarist i det anerkendte band Kliché og arbejdede bag kassen. Dette møde blev fundamentet for et livslangt venskab og en musikalsk rejse, der skulle forme en af landets mest ikoniske grupper.

I begyndelsen handlede det dog mindre om noder og mere om hygge i form af en snapseklub, hvor målet var at drikke en hel flaske snaps og derefter bevæge sig ud i nattens København som charmetrolde. Selvom snapseklubben fyldte meget, var den fælles passion for musik altid til stede. Unmack og Hassig delte en dyb fascination af de samme bands, og det var i dette åndelige fællesskab, at idéen om at skabe noget selv opstod.

De ønskede bevidst at bevæge sig væk fra det punkrockmiljø, som de begge var en del af. Inspirationen kom blandt andet fra et tysk popshow, hvor de så bandet Talk Talk optræde. Tanken om at blive fløjet til Tyskland, spille playback og derefter gå i byen med lokale piger blev drivkraften bag deres ambitioner om at starte et popband.

Navnet Love Shop blev fundet på bagsiden af en Soft Cell-plade, hvor et lille skilt med teksten 'Love Shop' fangede deres interesse og endte som bandets officielle navn i 1986. Men vejen fra vision til virkelighed var lang, og det var først i 1990, at bandet for alvor slog igennem med deres selvbetitlede debutalbum, som indeholdt hitsene, der siden er blevet en fast del af den danske sangskat.

En af de mest overraskende detaljer i Love Shops tidlige historie er, at Jens Unmack slet ikke var tiltænkt rollen som forsanger. Faktisk var han i starten helt ude af stand til at holde en melodi, og han beskriver selv sin tidlige indsats som præget af manglende teknik. Planen var oprindeligt, at han blot skulle spille andenguitar og fungere som en beundrende støtte for Hilmer Hassig på scenen.

Men da bandet ikke kunne finde den rette forsanger, og fordi Unmack selv skrev mange af sangene, endte han med at overtage mikrofonen. Det krævede et enormt stykke arbejde fra Hilmer Hassigs side, som brugte tusindvis af timer på at træne Unmacks stemme, så den lød rent. Det, der i starten var en teknisk udfordring, blev dog til bandets største styrke.

Unmack besidder en unik vokal identitet, som gør ham genkendelig for lytteren, og denne særprægede måde at synge på blev en central del af Love Shops lydbillede. I dag kan man se tilbage på Love Shop som et af de vigtigste rocknavne i dansk musikhistorie, selvom gruppen har mistet både Hilmer Hassig og Henrik Hall. Historien om deres dannelse minder os om, at store kunstneriske bedrifter ofte opstår ud af kaos og uforudsete hændelser.

Fra de tidlige dage med snaps og drømme om tyske popshows til den massive succes med 'En Nat Bliver Det Sommer', har rejsen været præget af en søgen efter identitet. I podcasten '10-20-30' reflekterer Unmack over disse minder og fortæller om møder med store idoler som The Clash og rockstjernerne fra Suede. Det er en fortælling om venskab, vedholdenhed og evnen til at forvandle mangler til styrker, hvilket i sidste ende cementerede Love Shops plads i den danske musikarv





