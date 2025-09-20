Hiphoppens Frirum: Dans, Musik og Fællesskab Styrker Unge Asylansøgere

Freestyle Phanatix, Dansk Røde Kors og Ordrup Gymnasium samarbejder for at tilbyde kreative fritidsaktiviteter til børn og unge på asylcentre i Danmark. Projektet bruger hiphopkulturen til at skabe frirum, styrke fællesskabet og bekæmpe ensomhed.

Freestyle Phanatix, Dansk Røde Kors og Ordrup Gymnasium har i samarbejde skabt nye frirum for børn og unge på asylcentre i Danmark gennem et projekt, der fokuserer på dans, musik og fællesskab . Projektet, som løb fra august 2024 til maj 2025, har bragt streetdance og hiphop ind på asylcentre i Jylland, på Sjælland og i indkvarteringssteder for ukrainske flygtninge i København. Formålet var at tilbyde meningsfulde fritidsaktiviteter og styrke de unges trivsel i en ofte usikker hverdag.

\Initiativet er blevet til i erkendelse af de udfordringer, børn og unge i asylsystemet står overfor. De lever ofte under uforudsigelige forhold, præget af usikkerhed om fremtiden, hvilket kan føre til mistrivsel, ensomhed og mangel på meningsfulde fritidstilbud. Projektet har taget udgangspunkt i hiphoppens univers, herunder breakdance, streetdance, beatbox og rap, som har vist sig at være særligt velegnede til at engagere unge, skabe glæde og bygge bro mellem forskellige miljøer. Jacqueline Sandnes fra Freestyle Phanatix fremhæver hiphoppens evne til at kombinere bevægelse, kreativitet og fællesskab på en måde, der er tilgængelig, inkluderende og appellerer stærkt til unge. Projektet kulminerede på Center Sandholm, hvor elever fra Ordrup Gymnasium mødtes med unge asylansøgere til fælles træning og udveksling, hvilket understreger vigtigheden af social og kulturel udveksling.\Projektet har haft en positiv effekt på børnene og de unge, hvilket ses i deres blomstring og den positive betydning af de enkle aktiviteter i hverdagen. Freestyle Phanatix, en skandinavisk hiphop-virksomhed grundlagt i 1993, har med dette projekt forsøgt at styrke fællesskabet, forebygge ensomhed og marginalisering. Erfaringerne fra projektet er blevet evalueret positivt af asylcentrene, og det er planen at forankre erfaringerne i mindre skala og videreføre dem i samarbejde mellem Ordrup Gymnasium og Asylcenter Sandholm i de kommende skoleår. Dette initiativ understreger behovet for fortsat engagement og nærvær, hvor unge får mulighed for at deltage i kreative og kropslige rum. Dans og musik kan fungere som vigtige frirum, hvor de kan udtrykke sig, udvikle sig og skabe forbindelser på tværs af både sprog, baggrund og social fællesskab. Projektet demonstrerer, hvordan kreative aktiviteter kan skabe håb, nysgerrighed og et stærkere sammenhold blandt børn og unge i asylmiljøer. Jacqueline Sandnes understreger desuden, at mange asylbørn er nysgerrige på livet som ung i Danmark, og har derfor haft stor glæde af mødet med gymnasieeleverne





