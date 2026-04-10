Den legendariske rapper og dj Afrika Bambaataa, en af grundlæggerne af hiphop-genren, er død i en alder af 68 år. Hans liv og arv er præget af både musikalsk innovation og kontroverser.

Hiphop-pioneren Afrika Bambaataa er død i en alder af 68 år. Den amerikanske rapper og dj, som af mange betragtes som en af grundlæggerne af hiphop-genren, død e torsdag som følge af komplikationer relateret til kræft. Død sfaldet er bekræftet af kilder tæt på sagen og er blevet rapporteret af flere medier, herunder TMZ. Afrika Bambaataa , hvis borgerlige navn var Lance Taylor, blev født den 17. april 1957 i Bronx, New York.

Han var en central figur i udviklingen af hiphopkulturen og en vigtig katalysator for dens globale udbredelse. Hans betydning for musikgenren er uomtvistelig, og hans arv vil fortsat blive diskuteret og analyseret. \I midten af 1970'erne begyndte Afrika Bambaataa at arrangere fester og breakdancekonkurrencer, hvor han brugte lokale dj's og hjemmelavede lydanlæg. Disse events voksede hurtigt i popularitet og blev et vigtigt samlingssted for unge i Bronx. Samtidig med disse aktiviteter grundlagde han organisationen Universal Zulu Nation. Zulu Nation var oprindeligt tænkt som et alternativ til de voldelige bander i New York, og gennem hiphop forsøgte Bambaataa at tilbyde unge en positiv identitet og fællesskabsfølelse. Organisationen tiltrak adskillige hiphop-artister, heriblandt Ice Cube og Queen Latifah. I 1980 udgav Bambaataa sin første single, 'Zulu Nation Throwdown'. I 1982 kom hans mest kendte hit, 'Planet Rock', der nåede top 10 på flere hitlister og blev en banebrydende sang, der blandede elektronisk musik med hiphop. Denne sangs innovative lyd var med til at definere en hel generation af hiphop-musik. Udover sin musikalske karriere var Bambaataa også involveret i politiske projekter. Han var blandt andet med til at producere anti-apartheid-albummet 'Sun City' i 1985, som samlede en række prominente kunstnere, herunder Bono og U2, og som satte fokus på kampen mod apartheid i Sydafrika.\Trods sin store indflydelse på hiphop-kulturen har Afrika Bambaataas liv været præget af kontroverser i de senere år. I 2016 fremsatte den politiske aktivist Ronald Savage anklager om seksuelt misbrug, der skulle have fundet sted i 1980, da Savage var 15 år gammel. Senere fulgte yderligere anklager fra andre mænd, hvilket førte til, at Universal Zulu Nation tog afstand fra ham, og han trådte tilbage som leder af organisationen. Disse beskyldninger kastede en skygge over hans arv og førte til en omfattende debat inden for hiphop-fællesskabet. I 2025 indgik Bambaataa et forlig med en mand, der anklagede ham for menneskehandel i 90'erne. Kurtis Blow, lederen af The Hip Hop Alliance, har i en udtalelse mindet Afrika Bambaataa som en grundlægger af Universal Zulu Nation, der var med til at forme hiphoppens tidlige identitet som en global bevægelse baseret på fred, sammenhold, kærlighed og glæde. Samtidig understreger Blow, at arven er kompleks og har været genstand for seriøse diskussioner





