Himmerlandskød rapporterer overskud på 115 millioner kroner

Virksomheden Himmerlandskød, der holder til i Aalestrup, rapporterer et overskud på 115 millioner kroner for 2025. Det er en stigning på cirka seks procent i forhold til 2024, hvor overskuddet lå på 89,8 millioner kroner.

Det går godt for virksomheden Himmerlandskød , som holder til i Aalestrup. Det viser virksomhedens årsrapport for 2025. Slagteri - og opskæringsvirksomhed en landede sidste år et overskud på lidt mere end 115 millioner kroner.

Det er vi fint tilfredse med. Forventningerne var lavere ved årets begyndelse, men vi har i løbet af året haft større fremgang i slagtningerne end forventet, og dermed også større omsætningsfremgang, siger Lars Andersen, administrerende direktør i Himmerlandskød. De arbejder med hele processen omkring dansk okse- og kalvekød. Det gælder alt fra slagtning og opskæring til forædling og pakning. 2025 har været et år med fremgang for Himmerlandskød.

Vi har slagtet knap 147.000 dyr mod 139.000 dyr i 2024, svarende til en stigning på cirka seks procent i en periode, hvor de samlede landsslagtninger i Danmark er faldende, skriver virksomheden i årsrapporten. Langt størstedelen af omsætningen sker i Danmark. Ud af den årlige omsætning på 1,9 milliarder kroner, er 1,2 omsat i Danmark, mens resten er omsat i udlandet. Ifølge virksomheden selv skyldes en del af fremgangen, at efterspørgslen fra flere europæiske markeder har været stigende.

Det er specielt i de sydeuropæiske lande som Italien, Spanien og Grækenland, at efterspørgslen er stor, siger Lars Andersen. De stigende oksekødspriser og samfundstendensen i, at flere og flere skærer ned på kødet, ser ikke umiddelbart ud til at være noget, de mærker hos Himmerlandskød. Forbruget af oksekød er faldende, men i og med at antallet af slagtninger falder mere, end forbruget gør, så stiger efterspørgslen efter kødet. Det er så det, vi kan mærke, siger Lars Andersen.

Overskuddet i Himmerlandskød lå i 2024 på 89,8 millioner kroner. På et år har virksomheden altså øget omsætningen med lige knap 26 millioner





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Himmerlandskød Overskud Slagteri Opskæringsvirksomhed Okse- Og Kalvekød

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