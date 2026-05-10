High Fuel Prices Affecting Commuting Costs

Patrick Enggaard, a commuter from Hobro, has noticed a significant increase in fuel prices since March 1st. The price of a liter of gasoline has risen from around 14 to over 16 Danish kroner, leading to higher commuting costs. To cope with the rising expenses, Patrick is now looking for carpooling partners to share the costs and make his daily commute more affordable.

Det er tidlig morgen på en helt almindelig hverdag hjemme ved Patrick Enggaard i Hobro . Mens familien stadig sover, er han ved at gøre sig klar til at komme ud af døren og på arbejde i Viborg .

Turen til arbejde foregår i bil og er cirka 40 kilometer lang. Et lillepusterum fra hverdagen, kalder Patrick Enggaard selv turen. De sidste par måneder har turen dog ikke være lige så fornøjelig, som den plejer, selvom intet ved selve turen har ændret sig. Det har derimod prisen på brændstof.

Siden 1. marts er prisen for en liter benzin nemlig steget fra mindre en 14 kroner til nu at koste et godt stykke over 16 kroner. - Der er ingen tvivl om, at det er blevet ret dyrt, og vi kan da også godt mærke det, siger Patrick Enggaard. Sammenkørsel Det har nu fået familien på fire til at reagere.

De høje brændstofpriser begynder nemlig så småt at kunne mærkes i økonomien, og derfor søger Patrick Enggaard nu andre pendlere, der vil dele turen og omkostningerne med ham, så de fem ugentlige køreture til Viborg kan blive mere spiselige. - Det kunne være en god idé for, at jeg kunne spare nogle penge, og der kunne måske også være noget hyggeligt i det, siger Patrick Enggaard.

Lige nu betyder de høje benzinpriser, at Patrick Enggaard skal bruge omkring 200 kroner mere om måneden på benzin. Penge der ellers kunne være brugt sjovere for familien fra Hobro. Lukning af Hormuzstrædet Hele problematikken med de høje brændstofpriserne udspringer langt væk fra Danmark. Det er nemlig i høj grad på grund af USA’s krig mod Iran, og den efterfølgende lukning af Hormuzstrædet, der har fået prisen på olie – og dermed også benzin – til at stryge i vejret.

- Det er meget svært at spå om, hvad der kommer til at ske med brændstofpriserne. Nu har vi jo i en lang periode set, at de er steget rigtig meget, men der er rigtig meget usikkerhed omkring det, siger Ida Marie Moesby, der er forbrugerøkonom hos Nordea. Helt konkret har lukningen af Hormuzstrædet gjort prisen på en liter benzin 20 procent dyrere siden 1. marts.

Altimens er der kun få mennesker i verden, der ved, hvornår Hormuzstrædet igen kan åbne, og det betyder usikre tider for bilejere. Derfor har Patrick Enggaard og familien fra Hobro allerede tænkt over, hvad de kan undvære, hvis priserne ikke ændrer sig. - Man kunne tage nogle flere kødfrie dage eller i hvert fald vælge nogle billigere alternativer, og så kunne vi også godt skære ned på slik, siger Patrick Enggaard.

Flere prisstigninger på vej Selvom prisstigningerne på brændstof kun kommer til at gå ud over luxusgoder for familien Enggaard fra Hobro, så kan det meget vel være, at de og andre i fremtiden skal se sig om efter flere hårde prioriteringer. - Danmarks Statistik har lige været ude med nye tal, og det ser ikke så godt ud for os forbrugere, fordi der er forventningen fra mange supermarkedskæder, at de regner med at skulle sætte priserne op den kommende tid, siger Ida Marie Moesby.

I nærmeste fremtid er Patrick Enggaard i hvert fald villig til at dele sit pusterum i bilen til og fra arbejde med andre for at kunne spare nogle penge. - Man er nødt til at ofre noget, for at man kan få noget godt igen, hvis det er fordi, det bliver ved med at stige, så vil jeg godt ofre min egen tid, for at der er nogen, der kan køre med, og jeg tror, at det kan give rigtig godt frugt på et tidspunkt, siger Patrick Enggaard.

Indtil videre tager Patrick Enggaard dog stadig turen til og fra Viborg alene. Det er nemlig endnu ikke lykkedes ham at finde nogen, der vil dele turen og udgifterne med ham





