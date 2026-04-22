Heroisk redningsindsats i Gedved: Tidligere FCM-spiller hædret efter alvorlig ulykke

Efter en dramatisk ulykke, hvor en 11-årig dreng blev fastklemt under en bil i Gedved, blev syv mænd hædret med en dusør af politiet for deres hurtige og koordinerede indsats for at redde drengens liv.

En skæbnesvanger morgen i september blev hverdagen i den lille by Gedved nær Horsens forvandlet til en dramatisk redningsaktion, der krævede både hurtig omtanke og ekstraordinær handlekraft. Den tidligere FC Midtjylland-spiller Jesper Juelsgård var netop kørt fra sin datters børnehave, da han pludselig opdagede en bil, der holdt på tværs af vejbanen nær en kantsten. Da han trådte ud af sit køretøj for at undersøge situationen, blev han mødt af et syn, der fik blodet til at fryse til is.

En blot 11-årig skoleelev lå fastklemt under køretøjet, efter at være blevet ramt i en ulykke, der kunne være endt fatalt. Situationen var kritisk, og hvert sekund talte, mens de fremmødte vidner forsøgte at få kontakt til den tilskadekomne dreng. Det var en oplevelse, der krævede iskold ro i en situation, hvor panikken let kunne have taget over, men Jesper Juelsgård og de øvrige vidner handlede øjeblikkeligt for at skabe tryghed for offeret, mens de planlagde næste træk. Det stod hurtigt klart, at den tunge bil ikke kunne løftes med de bare næver fra de tililende hjælpere. Heldigvis var der vejarbejde i nærområdet, hvilket betød, at tunge maskiner befandt sig tæt på ulykkesstedet. En minilæsser blev hurtigt rekvireret til opgaven, og ved hjælp af maskinens løfteevne lykkedes det at frigøre den unge dreng fra hans fastklemte position. Det var en præstation præget af et helt særligt sammenhold, hvor fremmede pludselig blev et koordineret team. Kort efter ankom både politi, ambulance og en redningshelikopter til stedet. Drengen blev efterfølgende fløjet til Aarhus Universitetshospital i Skejby til behandling. Mirakuløst viste det sig senere, at drengen, der nu er fyldt 12 år, ikke pådrog sig varige mén efter hændelsen, hvilket familien har bekræftet i de lokale medier. Skolens ledelse iværksatte også en grundig bearbejdning for de klassekammerater og skolepatruljemedlemmer, der overværede den traumatiske hændelse. Historien om de syv mænd, der valgte at handle i en situation, hvor de fleste blot kunne have stået målløse tilbage, fik en flot afslutning den 17. april. Her blev gruppen hædret af Sydøstjyllands Politi, som uddelte en velfortjent dusør til hver af de involverede for deres bemærkelsesværdige indsats. Politiet fremhævede i en pressemeddelelse, at mændenes handlekraft og samarbejdsvilje ikke alene reddede liv, men også tjener som et vigtigt eksempel for lokalsamfundet. For Jesper Juelsgård, der i dag arbejder som forsikringsmægler og er bosat i Gedved, betyder anerkendelsen meget. Han understreger, at det er afgørende at få de gode, positive historier frem i lyset, især når de bunder i fællesskab og næstekærlighed. Selvom ulykken satte dybe spor i de involverede børn og voksne, står den nu som et stærkt vidnesbyrd om, hvad almindelige mennesker kan opnå, når de står sammen i en presset situation og tager ansvar for deres medmennesker





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tidligere FCM-anfører scorer for AGFDet er Henrik Dalsgaard, der ad to omgange sender bolden i netmaskerne. I første omgang kommer flaget op, og der fløjtes for offside, men efter et VAR-tjek står det hurtigt klart, at det er en FCM-spiller, der forlænger bolden, og derfor er Dalsgaard altså ikke i offside. 1-0 til AGF. Et mål den tidligere FCM-spiller nok vil huske længe.

Read more »

Jesper Hansen-drop kickstartede FCM-comeback: 'Det er en tung følelse, jeg står med'Du kan se højdepunkter fra kampen her - inklusiv Jesper Hansens dyre fejl.

Read more »

AGF havde én hånd på trofæet - men det ændrede FCM-teenager på i overtidenDe kan se højdepunkterne fra kampen her i videoen.

Read more »

Politiet efterlyser formodet gerningsmand bag knivstikkeri mod FCM-spiller | NyhederDen 19-årige FC Midtjylland spiller Alamara Djabi blev natten til søndag stukket ned i Herning og blev hårdt såret.

Read more »

20-årig eftersøgt: Mistænkt for at have stukket FCM-spiller nedMotivet kendes endnu ikke.

Read more »

FCM vender kampen og åbner mesterskabskampen efter AGF-fejlFC Midtjylland sikrede sig en 2-1 sejr over AGF efter en dramatisk kamp på MCH Arena, hvor en fejl af AGFs Jesper Hansen vendte kampen fuldstændig og åbnede mesterskabskampen.

Read more »