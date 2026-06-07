Herning Svømmehal går viral med autentiske medarbejdervideoer

En lokal svømmehal i Herning har opnået over 268.000 visninger på blot én uge ved at frigøre sig for formelle titler og dele autentiske, humoristiske videoer fra det daglige arbejde. Strategien, der involverer medarbejdere i indholdskreation og følger trends på sociale medier, har vist sig ekstremt effektiv og understreger en tendens til mere personlig digital kommunikation.

En lokal svømmehal i Herning har gjort sig bemærket på sociale medier med en viral video , der på kun én uge har nået over 268.000 visninger.

Videoen, der er en del af en ny marketingstrategi, viser en af medarbejderne, Jonas Lysgaard, som sælger billetter til børne- og familiebade. I stedet for at bruge traditionelle reklameformer, har svømmehallen valgt at frigøre sig for formelle titler og udnytte det autentiske og humoristiske potentiale i dagligdagens situationer.

Lysgaard, som har den officielle titel 'Customer Experience & Strategic Financial Operations Coordinator for Integrated Aquatic Leisure & Membership Access Solutions', men i praksis fungerer som 'badevært', forklarer, at de har valgt at fokusere på det reelle arbejde og de menneskelige interaktioner. Tanken er at skabe et nært og troværdigt billede af, hvad det betyder at tilbringe en dag i svømmehallen - fra at sælge billetter til at vedligeholge faciliteterne.

Videoerne, der lægges op flere gange ugentligt på Instagram og Facebook, følger ofte aktuelle trends og involverer forskellige medarbejdere. Delegeringen af indholdskreationen til en lille multimediegruppe blandt personalet har skabt et stærkt fællesskabsfølelse og gjort kommunikation mere autentisk. Strategien har vist sig at være ekstremt effektiv; algoritmerne på sociale medier har taken imod den uformelle tilgang, og den kombinerede rækkevidde overgår langt, hvad traditionelle reklamebudgetter kunne opnå.

Denne succes understøfter en bredere tendens inden for offentlige institutioner og små virksomheder, der tilpasser sig den digitale时代的, hvor det oprigtige og personlige indhold ofte trilletter det stiliserede. For svømmehallen betyder det ikke kun øget synlighed, men også en stærkere lokal forankring og en fornyet interesse for den tilbudte services.

Lysgaard og hans kolleger ser den virale video som et bevis på, at sande, hverdagsagtigehistorier kan finde et stort publikum, når de fortælles med en sindrig blanding af humor og ærlighed





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