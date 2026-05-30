Herning risikerer at blive forbigået til kommende håndboldmesterskaber

DanskHåndbold har besluttet at prioritere København som værtsby for VM i herrehåndbold 2031 og EM i kvindehåndbold 2032, hvilket skuffer Herning, der hidtil har været hjemmebane for landsholdet. Processen er i gang, og en endelig beslutning ventes i november.

Dansk Håndbold har indledt processen med at finde værtsbyer til de kommende store mesterskaber, og det kan betyde et nederlag til Herning . Forbundet har nemlig gjort København til førsteprioritet for både VM i herre håndbold 2031 og EM i kvinde håndbold 2032.

Det vækker stor skuffelse i Herning, hvor borgmester Dorte West (V) mener, at byen burde have førsteprioriteten.

'Jeg synes, det skulle være omvendt, så Herning var førsteprioritet. Lige så vel som man indenfor fodbold har Parken som hjemmebane for landsholdet, har vi haft Boxen som hjemmebane for håndboldlandsholdet. Det vil vi rigtig gerne være med til at udvikle videre på,' siger hun til TV 2 Sport. MCH indviede Jyske Bank Boxen i 2010 med ambitionen om at tiltrække store internationale mesterskaber, og multiarenaen har siden lagt gulv til flere verdens- og europamesterskaber i håndbold.

Herning har således en lang tradition som vært for håndboldens største begivenheder, og byen har blandt andet en stærk fanzone, der skaber en unik stemning til kampene. Alligevel vælger DanskHåndbold nu at satse på København, hvor man i højere grad kan udnytte byrummet til at skabe en anderledes oplevelse.

'Håndbolden er for hele Danmark, og nu kigger vi på mulighederne for også at tilbyde store slutrunder - og de oplevelser der følger med - i Østdanmark,' siger direktør i DanskHåndbold, Heino Knudsen, til TV 2 Sport. Han understreger, at de to byer har vidt forskellige setups. Herning har fordelen af en stærk fanzone og en arena, der er kendt og elsket af både spillere og fans.

København derimod kan tilbyde en mere central beliggenhed og mulighed for at integrere mesterskaberne i byens liv.

'Frem mod den endelige beslutning til november i DanskHåndbolds bestyrelse gennemføres nu en yderligere kvalificering af økonomien og de praktiske rammer for mesterskaberne,' skriver forbundet på sin hjemmeside. Dorte West advarer mod, at alle store events ender i hovedstaden, og siger, at Herning ikke har opgivet kampen. Hun vil fortsat kæmpe for at få mesterskaberne til byen, og hun mener, at Herning har bevist sit værd gennem mange års værtskab.

'Vi har altid løftet opgaven professionelt og skabt fantastiske rammer for både spillere og publikum. Det håber jeg, at DanskHåndbold også anerkender,' siger hun. Afgørelsen ventes i november, og indtil da vil både Herning og København arbejde på at præsentere de bedste bud





