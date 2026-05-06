Herning Kommune og Gødstrup Hospital revolutionerer rekruttering af sygeplejersker med drop-in samtaler

For at bekæmpe den kritiske mangel på sygeplejersker dropper Herning Kommune og Gødstrup Hospital det traditionelle krav om skriftlige ansøgninger til fordel for uformelle drop-in samtaler.

I Herning Kommune er udfordringerne med at rekruttere kvalificerede sygeplejersker blevet en mærkbar barriere for den daglige drift og kvaliteten af plejen. For at imødegå den kritiske mangel på arbejdskraft har man valgt at bryde med årtiers traditioner inden for ansættelsesprocesser og administrative krav.

Distriktsleder Susanne Bach Andersen oplevede en bekymrende tendens, hvor bunken af ansøgere til de ledige stillinger var alt for lille, hvilket førte til en nødvendig gentænkning af, hvordan man tiltrækker nye medarbejdere i et presset marked. En af de primære årsager til det nye initiativ er erkendelsen af, at det traditionelle krav om en formel, skriftlig ansøgning og et omfattende curriculum vitae kan virke afskrækkende for potentielle kandidater, der måske er i job, men overvejer at skifte.

Samtidig er der en voksende bevidsthed om, at mange ansøgere i dag benytter kunstig intelligens til at formulere deres ansøgninger, hvilket resulterer i tekster, der føles generiske og mangler personlig dybde. Når mange ansøgninger bruger præcis de samme vendinger, bliver det svært for arbejdsgiveren at skelne mellem kandidaterne og vurdere, hvem der egentlig passer bedst ind i det eksisterende team. Løsningen er derfor indførelsen af såkaldte drop-in samtaler, hvor ansøgere kan møde op uden forudgående skriftlig ansøgning.

Dette greb gør processen uforpligtende og uformel, hvilket giver kandidaten mulighed for blot at kigge forbi, få en snak om jobbet og mærke stemningen på arbejdspladsen før en eventuel ansættelse. Susanne Bach Andersen understreger, at dette personlige møde giver et langt mere ægte billede af ansøgeren.

Ved at fjerne det bureaukratiske filter får man den ægte vare med det samme, og det bliver lettere at vurdere, om personen besidder de rette personlige kompetencer og den nødvendige kemi til at fungere i en travl sygeplejekontekst. Formålet er at skabe en direkte linje mellem lederen og den potentielle medarbejder, så man hurtigt kan afklare, om der er et match, uden at begge parter skal bruge timer på at skrive og læse lange dokumenter, der ofte ikke siger ret meget om det menneske, der rent faktisk skal udføre arbejdet.

Inspirationen til dette innovative tiltag kommer ikke fra udlandet, men fra det nærliggende Regionshospitalet Gødstrup. Her har flere afdelinger allerede i to til tre år haft stor succes med at invitere potentielle ansøgere til uformelle samtaler. På akutafdelingen har oversygeplejerske Bente Graugaard Sørensen helt droppet den traditionelle ansøgningsproces i to år.

Tidligere brugte man hele arbejdsdage på stive og ufleksible samtaler, men nu kører man med en mere dynamisk model, hvor man løbende tager folk ind til drop-in samtaler over en længere periode. Dette har vist sig at være særligt effektivt i en afdeling med mange unge sygeplejersker, hvor der er en naturlig udskiftning i takt med, at medarbejdere går på barsel eller ønsker andre udfordringer.

Ved at gøre tærsklen for at søge så lav som muligt, kan man gribe de rette kandidater hurtigere, mens de stadig er aktive på arbejdsmarkedet. For ansøgeren betyder denne model, at man kan bruge sin tid på at undersøge selve arbejdsmiljøet frem for at polere et CV i timevis. På udvalgte datoer kan man møde op og få en uforpligtende dialog med både lederen og tillidsrepræsentanten.

Det giver en unik mulighed for at se afdelingen an indefra, hvilket også betyder, at nogle ansøgere selv finder ud af, at jobbet ikke er det rette for dem, før de overhovedet har underskrevet en kontrakt. Dette mindsker risikoen for hurtige opsigelser og sikrer en bedre fastholdelse af personalet på sigt.

Selvom nogle afdelinger på Gødstrup stadig beder om et par linjer om motivationen, er det langt fra de tidligere krav om lange og forkromede ansøgninger, der før kunne skræmme folk væk. Tendensen ser ud til at sprede sig til andre dele af landet, da også plejecentre i Thisted Kommune er begyndt at eksperimentere med lignende drop-in løsninger.

Det vidner om et fundamentalt skifte i måden, man tænker rekruttering på i den offentlige sektor, især inden for sundheds- og plejeområdet, hvor presset på personaleressourcerne er enormt. Ved at flytte fokus fra papirarbejde til personlig kemi og gensidig forventningsafstemning forsøger man at skabe et mere menneskeligt og effektivt ansættelsesforløb.

Det er en klar erkendelse af, at i et marked præget af stor mangel på arbejdskraft, er det arbejdsgiveren, der skal gøre det nemt for ansøgeren, hvis man vil tiltrække de bedste talenter til sektoren





