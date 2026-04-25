Herning Blue Fox vinder Danmarksmesterskabet i ishockey

Herning Blue Fox sikrede sig det danske mesterskab i ishockey efter en overbevisende 6-3 sejr over Herlev Eagles i den fjerde finaleseriekamp. Det er klubbens 17. DM-titel og en historisk triumf efter 12 års ventetid.

Herning Blue Fox har endelig brudt forbandelsen og sikret sig det danske mesterskab i ishockey efter en overbevisende sejr på 6-3 over Herlev Eagles i den fjerde og afgørende finaleseriekamp.

Denne triumf markerer et historisk øjeblik for klubben, der i de seneste 12 sæsoner har oplevet fem nederlag i finalerne. Fredag aften blev dog skæbnen vendt, og Herning Blue Fox kunne løfte pokalen i en fejring, der vil blive husket længe. Serien blev vundet 4-0, hvilket understreger holdets suverænitet gennem hele slutspillet. Det er kun tredje gang siden 2003/04-sæsonen, hvor finaleserier blev udvidet til syv kampe, at en serie er afsluttet så hurtigt og entydigt.

Udover mesterskabet har Herning Blue Fox også sat en ny pointrekord i grundspillet, hvilket yderligere cementerer deres dominans i dansk ishockey. Direktør Torben Skovsgaard fremhæver, at dette hold er en af de stærkeste, ligaen har set i mange år, og roser spillernes indsats og dedikation. Han forventer en livlig fejring lørdag eftermiddag med fans og sponsorer på hjemmebanen, efter at spillerne allerede har indledt festlighederne på et lokalt værtshus efter ankomsten til Herning kl. 04.30.

Torben Skovsgaard, der har været en central figur i Herning Blue Fox siden 2013, har længe arbejdet på at bringe guldet tilbage til klubben. Denne sejr er den 17. DM-triumf i klubbens historie, hvilket gør dem til det mest succesfulde hold i dansk ishockey. Skovsgaard har været udsat for drillende kommentarer i løbet af sine 13 år i klubben på grund af den lange periode uden mesterskaber, men han understreger, at det ikke har påvirket ham personligt.

Det, der har drevet ham, har været ønsket om at give guldmedaljer til de loyale fans og støtter. Han beskriver mesterskabet som en enorm lettelse og en kilde til stolthed og glæde. Skovsgaard er fast besluttet på at bygge videre på denne succes og sikre, at Herning Blue Fox fortsat er blandt de bedste hold i de kommende år. Han understreger, at holdet ikke er mættet og vil fortsætte med at jagte nye triumfer.

Sejren over Herlev Eagles er ikke blot en sportslig bedrift, men også en kulmination på mange års hårdt arbejde og dedikation fra hele organisationen. Herning Blue Fox har vist en imponerende stabilitet og styrke gennem hele sæsonen, og deres suverænitet i finaleserien er et bevis på deres kvalitet. Holdets evne til at sætte en ny pointrekord i grundspillet viser, at de har været i stand til at præstere på et højt niveau over en længere periode.

Direktør Torben Skovsgaards ledelse har været afgørende for klubbens succes, og hans engagement i at bringe guldet tilbage til Herning har været inspirerende for både spillere og fans. Fejringen lørdag eftermiddag vil være en mulighed for at takke fansene for deres støtte og dele glæden over mesterskabet. Herning Blue Fox har skrevet et nyt kapitel i dansk ishockeyhistorie, og fremtiden ser lys ud for klubben





