Herning Blue Fox Tager Første Stik i DM-Finalen Mod Herlev Eagles

Herning Blue Fox vandt den første DM-finale i ishockey med 3-1 over Herlev Eagles, hvor Morten Poulsen scorede to gange. Patrick Bjorkstrand leverede også et afgørende mål. Samtidig vandt Odense Bulldogs bronze-kampen 6-5 mod Rungsted.

Herning Blue Fox tog fredag aften det første skridt mod DM-guldet i ishockey ved at besejre Herlev Eagles 3-1 i den indledende finalekamp. Kampen, der blev spillet i Herning, var præget af intensitet og tætte momenter, men Herning formåede at trække det længste strå i slutfasen. Morten Poulsen var kampens helt store profil for Herning Blue Fox med to vigtige mål. Det ene bragte Herning foran 1-0 i første periode, og det andet cementerede sejren til 3-1 et halvt minut før tid.

Målene var afgørende for udfaldet af kampen og gav hjemmeholdet en tiltrængt føring i finaleserien. Patrick Bjorkstrand bidrog ligeledes med et afgørende mål, der bragte Herning foran 2-1 i powerplay med blot 1 minut og 18 sekunder tilbage af opgøret. Dette var Bjorkstrands blot andet mål i slutspillet, men det viste sig at være et af de mest betydningsfulde. Kampen var generelt en jævnbyrdig affære, hvor begge hold kæmpede hårdt for hvert et guld. Carl Skärström udlignede for Herlev i anden periode til 1-1, hvilket holdt spændingen intakt frem til de dramatiske slutminutter. Herlev Eagles forsøgte sig med at tage målmanden ud i et desperat forsøg på at udligne i slutfasen, men dette gav Morten Poulsen muligheden for at lukke kampen. Patrick Bjorkstrand udtrykte efter kampen en følelse af lettelse. Han understregede, at den første kamp i en finale ofte kan være uforudsigelig, men at han var glad for sejren. Han fremhævede dog også, at der er lang vej igen i finaleserien, da Herlev har vist sig som en stærk modstander i løbet af sæsonen. Den næste DM-finale mellem Herning Blue Fox og Herlev Eagles afvikles på søndag i Herlev. Imens den første DM-finale blev afgjort, blev der også spillet om bronze tidligere på aftenen. Her leverede Odense Bulldogs en imponerende comeback-sejr på 6-5 over Rungsted Seier Capital. Odense var bagud 2-4 midtvejs i tredje periode, men formåede at vende kampen med fire scoringer i rap inden for fem minutter. Dette giver fynboerne en 1-0 føring i kampe i bronzeduellen. Næste bronzekamp finder sted lørdag i Odense. Alle højdepunkter fra kampene kan ses øverst i artiklen. Billederne er venligst udlånt af DirekteSport, som ligeledes tilbyder streaming af kampene på deres platform DirekteSport.dk. Forsidefoto er taget af Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EU's Nye Aldersapp: Gratis Prøveperiode og Privacy-bekymringerEU lancerer en ny app, der kan bruges på alle enheder og tilbyder en gratis 10-dages prøveperiode. Appen, som giver adgang til indhold fra Ingeniøren, Version2 og Radar, rejser dog spørgsmål omkring privacy og anonymitet, der muligvis først løses i senere versioner. IDA-medlemmer har desuden gratis adgang til PLUS-indhold.

Read more »

Herlev Eagles tager sagen i egen hånd: Skøjtehal får nu en overhaling af klubben selv | NyhederIshockeyklubben Herlev Eagles vil nu selv forbedre forholdene i Herlev Skøjtehal med blandt andet nye loger, skybokse og forbedring af fanfaciliteter.

Read more »

DSB har ikke overblik over antallet af kompensationsansøgninger efter nedbrud | NyhederFørst midt i maj ved DSB, hvor mange personer der har søgt kompensation efter tirsdagens store tognedbrud i Østdanmark. Det skriver Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB, til Ritzau.

Read more »

Signe Lindkvist løj om årsag til brud med ekskæresten:'Jeg var ved at kvæles'Signe Lindkvist fortalte først, at bruddet med ekskæresten var en fælles beslutning. Men hun kunne ikke leve med den fortælling, forklarer hun nu.

Read more »