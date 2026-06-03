Henry Nowaks død vækker stor debat i Storbritannien

Den 18-årige Henry Nowaks død har vækket vrede i Storbritannien. Efter politiet ikke troede på Nowaks udsagn om, at han var blevet stukket ned, afgik han ved død. Nu ser især højrefløjen den 18-åriges død som et bevis på, at politiet forskelsbehandler ud fra etnicitet.

Historien om Henry Nowak s død har vækket stor debat i Storbritannien . Hans drabsmand snød politiet, så de anholdte den sårede Nowak i stedet for den rigtige gerningsmand.

Imens dette stod på, optog politiets kameraer det hele. Den 18-årige Henry Nowaks død har vækket vrede i Storbritannien. Efter politiet ikke troede på Nowaks udsagn om, at han var blevet stukket ned, afgik han ved død. Nu ser især højrefløjen den 18-åriges død som et bevis på, at politiet forskelsbehandler ud fra etnicitet.

Det var en tårevædet Pia Olsen Dyhr, som trådte ud af Amalienborg. Billeder fra TV Midtvest viser hende omfavne og kysse sin mand, Villy Dyhr. Og hun var særligt glad for, at Signe Munk nu kan kalde sig minister. Familier og ministre var rørte, efter dagens præsentation af regeringen.

Samira Nawas kusine kunne ikke holde tårerne tilbage, og Lars Løkke var også tydeligt rørt, da han havde børnebørnene med. Den nye regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne vil blive præsenteret for kong Frederik på Amalienborg onsdag klokken 10. Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse. Den nye regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne vil blive præsenteret for kong Frederik på Amalienborg onsdag klokken 10.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse. Andreas Christensens aftale med storklubben FC Barcelona står til udløb med månedens udgang, men den danske landsholdsspiller håber på, at aftalen bliver forlænget. Interessen for at se den kinesiske skuespiller Zhang Linghe var så stor, at en gruppe fans smadrede glasdøren til et indkøbscenter, hvor den 28-årige skuespiller skulle ankomme. Det hele endte dog med at blive aflyst med begrundelsen om, at fansenes sikkerhed var den højeste prioritet.

I weekenden gik Trump fuldstændig amok på sit sociale medie Truth Social. Her nåede han at lave over 90 opslag, som vi nok aldrig har set fra en amerikansk præsident før. Den nye regering bestående af S, M, SF og R præsenterede sit nye regeringsgrundlag på et pressemøde tirsdag. Undervejs var der også plads til en hurtig joke fra Lars Løkke Rasmussen, da en journalist spurgte Mette Frederiksen, om hun blev i regeringen som statsminister valgperioden ud.

Den nye regering bestående af S, M, SF og R præsenterede tirsdag sit nye regeringsgrundlag på et pressemøde. Undervejs italesatte SF's formand, Pia Olsen Dyhr, at hendes parti og Moderaterne nok var de politiske yderpunkter i regeringen. Vælgerne gav partierne 'lidt af en opgave' ved valget for 70 dage siden, siger fungerende statsminister Mette Frederiksen tirsdag. Den seneste hed SVM, tidligere har de blandt andet heddet VLAK, SR og firkløverregeringen.

Spørgsmålet er, hvad den kommende regering skal hedde. SSFMR-regeringen vil mange nok anse som en svær tungebrækker, og det var også tilfældet, da TV 2 mødte folk på gaden tirsdag. TV 2's politiske analytiker, Camilla Stampe, vurderer, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne begår et klart løftebrud ved at danne regering med støtte fra blandt andre Enhedslisten.

Ifølge politisk ordfører Pelle Dragsted har Enhedslisten forhandlet sig til følgende: Gratis tandlæge, gratis bus og tog for børn og unge op til 22 år, nulmoms på frugt og grønt, billigere husleje og et regeringsgrundlag, der vil øge ligheden i Danmark





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