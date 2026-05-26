Henrik Qvortrup's Prediction on New Government Formation

Henrik Qvortrup, a political analyst, has provided his prediction on the formation of a new government. He believes that something will happen in the latter part of this week or the beginning of next, indicating that the government formation process is nearing its conclusion.

Henrik Qvortrup kommer nu med sit bud på, hvornår vi får en ny regering. Lars Løkke Rasmussen blev tirsdag aften 26. maj set af TV 2 på vej ind i statsministeriet (Arkivfoto).

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Mit bud er, at der sker noget i slutningen af denne uge eller starten af næste, siger han. I øjeblikket forhandler Lars Løkke Rasmussen (M) med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om en centrum-venstre-regering. Nu går de jo ind i en afgørende fase, siger Qvortrup, som dog understreger, at han ikke kender til aftenens planer. Ingen officielle regeringsforhandlinger er planlagt tirsdag, skriver TV 2, og hvad Løkke rent faktisk skal i Statsministeriet, vides ikke.

Det, der er helt 'knæk eller bræk' er jo den økonomiske politik, siger Qvortrup. Her skal Løkke og Mette Frederiksen (S) forsøge at nå til enighed i det, han vurderer til at være slutspurten. Efter Løkke for nylig afviste Venstres drøm om en blå regering, skal han bevise, at han kan få borgerlig økonomisk politik igennem hos de røde, vurderer analytikeren. Og så er der også spørgsmålet om, hvem der skal have hvilke ministerposter.

Den kabale kan godt blive vanskelig at få til at gå op, vurderer Qvortrup. For Løkke har gjort det klart, at han vil have færre ministre i en ny regering – og samtidig er der lagt op til, at hele fire partier skal være en del af regeringen. Alligevel spår Qvortrup en snarlig afslutning på to måneders intense forhandlinger, efter et meget tæt folketingsvalg i marts viste næsten dødt løb mellem rød og blå blok





