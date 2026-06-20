Henrik Lind Hansen optræder på Engage musikfestival

Veteran og major i hæren Henrik Lind Hansen skal optræde på Engage musikfestival på Kastellet i København lørdag. Han vil spille sin egen musik på scenen for første gang.

Stå op for noget eller læg dig ned for alt. Hvad der bliver sagt, når din historie bliver fortalt. Sådan lyder starten på veteran og major i hæren Henrik Lind Hansen s nye sang, som han lørdag skal optræde med på Engage musikfestival på Kastellet i København.

Festivalen, der arrangeres af Veteranfonden til hyldest og anerkendelse af Danmarks veteraner, afholdes for tiende i gang i år. Gennem årene har nogle af de største danske musiknavne optrådt som TV2 og Andreas Odbjerg. Men i år er Henrik Lind Hansen et nyt navn på programmet, når han skal optræde for første gang med sin egen musik på scenen.

Selvom han har spillet coversange før og altid haft sin guitar med, når han har været udsendt som soldat, så er der i dag nerver på som aldrig før. - Jeg er meget ydmyg omkring det. Jeg er jo en lallende amatør i forhold til de professionelle musikere, der skal spille. - Jeg er meganervøs.

Jeg har optrådt en masse gange med covernumre, men nu er det jo mit eget, siger han. Han bakker derfor op om veteranfestivalen Engage hvert år. - Det er en hård omgang at være udsendt under alle omstændigheder. Men man kan godt komme styrket hjem derfra eller finde styrke i det her fællesskab.

Mange forlader Forsvaret efter en udsendelse og det kan være hårdt at stå alene med de traumer, man tager med derfra, peger Henrik Lind Hansen på. - Fællesskaber som det her, hvor du kan mødes og snakke om de gode såvel som dårlige ting, er vigtige at holde fast i





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Henrik Lind Hansen Engage Musikfestival Kastellet Veteranfonden Forsvaret

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