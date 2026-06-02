Henning Fogde er død: En livsgerning inden for pædagogik og kirkekultur

Henning Fogde, der er død i en alder af 93 år, har levd et liv fyldt med engagement inden for pædagogik, kirkekunst og lokalsamfundet. Han var blandt andet seminarierektor, formand for Kristeligt Dagblad og forfatter til over 30 bøger. Hans historie favner en opsøgt rejse fra små kår på landet til en anerkendt position inden for undervisning og kultur, med et stort fokus på folkekirken og det åndelige liv.

Hans liv var kendetegnet af et stærkt engagement. Først og fremmest i lærergernden og pædagogik ken, Han var livet igennem optaget af, hvad kristendommen har at sige til mennesker som seminarierektor i Nørre Nissum, formand for Religionslærerforeningen, bestyrelsesformand for Kristeligt Dagblad og en række andre tillidshverv, ligesom han var forfatter til en lang række bøger om pædagogik og kirkekunst.

Samtidig var han dybt engageret i det lokale samfund, sin hjemegn ved Nørre Nissum og Lemvig; især sognelivet og det lokale kulturliv omkring Museet for Religiøs Kunst lå hans hjerte nær. Nu er Henning Fogde død, 93 år. Da jeg besøgte ham på plejehjemmet i Lemvig, plagede det hans tanke, at han ikke længere følte, han var til nytte. Til nytte har Henning Fogde imidlertid været hele sit liv.

Årene 1993 til 2003, hvor han var formand for Kristeligt Dagblad, var turbulente år for den dengang økonomisk svækkede avis. Men Henning Fogde bidrog med sin vestjyske ro og sindighed med indsigt og aldrig svigtende opbakning til avisens ledelse og medarbejdere. For mange i skoleverdenen vil Henning Fogde især være kendt for sine 30 år som først seminarielærer og siden engageret seminarierektor for Nørre Nissum Seminarium frem til 1994, hvor han gik på pension.

Før det var han lærer flere steder i det nordvestjyske. Henning Fogde kom fra små kår, og hans baggrund blev en uhyre stærk drivkraft for ham. Han voksede op på en lille gård på Viborgegnen, hvor han gik i den lokale skole hver anden dag frem til udgangen af 7. klasse. Det var en opvækst i "udkanten af Indre Mission", som han selv beskrev det.

Han gik i søndagsskole og kom i de kirkelige ungdomsforeninger, og det dannede sammen med en grundtvigsk inspiration senere hen hele hans livsfundament og store kærlighed til folkekirken. Det lå ikke i kortene, at Henning Fogde skulle have studentereksamen eller nogen boglig uddannelse. Efter de syv års skolegang arbejdede han ved landbruget i nogle år, inden det lykkedes ham at komme på lærerseminariet i Silkeborg via en etårig såkaldt preparandklasse. Han blev skolelærer, og som bare 29-årig blev han viceskoleinspektør.

Siden kom pædagogikken til at optage ham så meget, at han søgte på lærerhøjskolen og blev uddannet cand. pæd. Han tog på et tidspunkt også en tillægsuddannelse i teologi og havde en tanke om at blive præst, lige som han parallelt med dette var blevet officer af reserven. Typisk for ham og hans elskede hustru, Herdis, der døde i 2016, var, at de i næsten hele deres lange ægteskab boede i den gamle seminarieby ved Limfjorden.

Da han blev rektor i Nørre Nissum, var der 30 seminarier i landet, men da han stoppede 10 år senere, var antallet næsten halveret. Men Nørre Nissum Seminarium overlevede, og det skyldtes ikke mindst hans indsats. Den lokale sognekirke, Nørre Nissum kirke, nød ægteparret Fogdes store opbakning, og Henning Fogde var stærkt engageret i arbejdet med en ny, omfattende kirkeudsmykning af kunstneren Peter Brandes.

Han var også engageret i Museet for Religiøs Kunst og var bestyrelsesmedlem fra åbningen i 1994 og mange år frem. Efter sin pensionering voksede hans interesse for samspillet mellem kunsten og tilværelsens åndelige dimension, og han skrev sammen med museets daværende direktør, Dagmar Warming, bogen "Billeder og tro". Mod slutningen af sit liv kredsede Henning Fogde om det emne, som er mange forældres: Gjorde jeg det godt nok over for mine børn?

Han opremsede de mange bøger, han havde skrevet, vist mere end 30, og fortalte åbent i et interview om de utallige foredrag, han også havde holdt, og de mange aftener, han havde været væk hjemmefra. Hans hustru Herdis plejede at sige til folk, der spurgte, hvad han lavede, at han var ude at holde foredrag og fortælle andre mennesker, at de skal blive hjemme og passe deres børn.

Henning Fogde var stærkt forbundet med Herdis gennem deres lange ægteskab, og da hun døde, fortalte han, at han mistede appetitten på livet. Alligevel var han altid velorienteret og engageret i mødet med andre helt til det sidste





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Henning Fogde Pædagogik Kirkekunst Nørre Nissum Seminarium Kristeligt Dagblad Museet For Religiøs Kunst

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