Helsingør fejrer 600-års jubilæum som købstad

Helsingør markerer 600 år siden byen fik købstadsprivilegier med festligheder, herunder fælles morgenmad på langbord. Borgmester Benedikte Kiær understreger vigtigheden af at udvikle byen for at møde nutidens udfordringer.

Helsingør runder i dag en stor milepæl. Byen fejrer sit 600-års jubilæum som købstad, en begivenhed der markerer seks århundrede siden Erik af Pommern gav Helsingør købstadsprivilegier.

Den historiske dag blev mødt med en langbordsmorgenmid i gågaden, hvor omkring 500 indbyggere mødte op for at dele morgenmad og fejre byens lange historie. IBlandt de tilstæedeværende var Hans Peter Hviid og Lone Starnov, der gav udtryk for stolthed over at bo i en by med så dyb historisk baggrund. De understregede vigtigheden af at bevare de gamle bygninger og samtidig tilbyde et levende fællesskab. Jubilæet er ikke blot en tilbageblik, men også et springbræt for fremtiden.

Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K) fremhæver, at en købstad stadig skal udvikle sig for ikke at stå i stå. Hun peger på udfordringer som nethandel og betoningen af at skabe gode oplevelser, handlemuligheder og stærke fællesskaber. Kommunen har afsat cirka 1,8 millioner kroner til festlighederne, en investering som borgmesteren mener vil give et boost til lokale foreninger og handelslivet. Formålet er atøge liv og aktivitet i den gamle by, så den kan fortsætte med at trives i en moderne verden.

Fejring af 600-års jubilæum understreger Helsingørs placering som en by med rødder i sin handelshistorie, samtidig med at den ser frem mod en dynamisk fremtid. Den lange historie er tydelig i bybilledet med sine gamle bygninger, skov og strand nær ved, hvilket gør Helsingør til et unikt sted at bo. Initiativer som den fælles morgenmad på langbord er blot begyndelsen på en ny æra, hvor lokal samhørighed og bevarelse af arven går hånd i hånd med modernisering og udvikling.

Byen viser, at det er muligt at ære fortiden samtidig med at man møder nutidens udfordringer med åbent sind og innovation





