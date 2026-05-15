Heino Hansen må betale 8.000 kr. efter at have sat AGF til at vinde mesterskabet inden for fem år

Heino Hansen, en komiker kendt for sin humoristiske tilgang til fodbold, indgik et væddemål med to andre fans om, hvem der ville vinde det danske mesterskab. Han satsede 1.000 kr. på AGF, men tabte efter at AGF vandt mesterskabet. Han endte med at betale 8.000 kr. for at undgå en duel.

Det står klart, efter at AGF i søndags vandt det danske mesterskab. Komikeren Heino Hansen var for lidt over fem år siden lidt for frisk, da han for åben mikrofon indgik et væddemål .

"AGF bliver aldrig mestre igen," som han sagde i podcasten med det mundrette navn "En FCK-fan, en BIF-fan og en AGF-fan går ind på en bar". Det har nu kostet ham 8.000 kroner, for AGF er som bekendt netop blevet ... ja, dansk mester i fodbold. Balladen har sit udspring i et afsnit af podcasten fra april 2021 – et lydklip herfra er netop igen blevet delt på Facebook.

Her diskuterer Heino Hansen (Brøndby-fan) endnu en gang fodbold med de andre faste værter, Dan Rachlin (FCK-fan) og Michael "Jøden" Christiansen (AGF-fan). Heino Hansen er endda så selvsikker, at han i første omgang tilbyder at tidoble den indsats på 1.000 kroner, som "Jøden" er klar til bakke sin påstand op med: At AGF vinder mesterskabet inden for fem år.

Det bliver dog ændret til 8.000 kroner, da duellanterne bliver enige om, at den sæson, der dengang endnu var i gang, ikke skulle tælle med i de fem år. BT har bedt Heino Hansen om en kommentar til væddemålet. Han er ikke vendt tilbage.

"Nogen der skal bruge komik til sommerfesten? Kan bookes til god pris.





