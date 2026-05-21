Heidi Engberg bekymret over dårlige veje

Heidi Engberg, der kører bus for at kunne passe sine børn, oplever store udfordringer med huller i asfalten på de små landeveje. Hun er bekymret for sikkerheden og frygter, at busserne kan vælte på grund af vejenes dårlige stand.

Heidi Engberg oplever store problemer med huller i asfalten på de små veje. Hun er bekymret for, at det en dag skal gå galt. Tre-fire gange om dagen gør Heidi Engberg sit bedste for at fragte børnene i Snedsted sikkert til og fra skole i bus.

Men det med sikkerheden bekymrer hende – for hun oplever store udfordringer med huller i asfalten på de små landeveje. Det larmer i bussen – simpelthen. Jeg er helt nede og køre mellem 20 og 30 kilometer i timen, for at det ikke skal larme så meget. Og så kan jeg komme lidt bagefter med min køreplan, den skal jeg jo også holde.

Hun har kørt bus siden november 2025. Et arbejde hun tog, fordi hendes krop ikke kunne holde til flere år i sundhedsvæsenet. Men bump på vejene er heller ikke rart for en slidt ryg, fortæller hun. Hun er også bekymret for, om bussen bliver ødelagt af de ujævne veje – men der er en bekymring, der er værre.

Heidi Engberg har klaget til kommunen, og Jens Tilma (C), der er formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, kan godt se problemet. - Sådan som det ser ud, så er de da for hullede. Også sådan så det på en eller anden måde skal udbedres.

Men formanden fortæller også, at asfalt ikke ligefrem er en stemmesluger, og at det ofte er et område, der nedprioriteres, når budgetterne skal gå op, fordi pengene i stedet går til for eksempel skole- eller daginstitutionsområdet. - Jeg tror ikke, jeg vil sige, det er det, der bliver prioriteret allerhøjst, fordi vi er bagud på så mange områder i en kommune som vores.

Ja, det her vil jeg da også tage med og sige, husk nu lige der også er noget drift og vedligehold af vejanlæg og cykelstier, som ikke bare må blive spist af alt muligt andet. At vejene bliver lavet. At de ikke er ved at krakelere - også ude i siderne. Kommer man derud med en bus, så er der stor risiko for, at den vælter.

Men Heidi Engberg vil se handling fra kommunen, før hun helt kan slippe bekymringen for, om der skulle ske uheld, eller at busserne i værste fald vil vælte på grund af vejenes dårlige stand





