Under en tale i Frankrig på årsdagen for D-dagen advarede den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth Europa om en nuvarende invasion af farlige ideologier og kritiserede europæeres håndtering af migration som trussel mod friheden. Det sker efter tæt diskussion mellem amerikanske og britiske politikere om sammenhængen mellem massemigration og vold i Europa.

Den amerikanske forsvarsminister, Pete Hegseth , holdt lørdag en Tale i Frankrig under markeringen af årsdagen for D-dagen, den historiske invasion der blev et afgørende vendepunkt i kampen mod Nazityskland.

Han benyttede lejligheden til at udsende en stærk advarsel til Europa om, at kontinentet i øjeblikket udsættes for en´invasion af farlige ideologier. Hegseth udtrykte bekymring for, at Europa har glemt, at frihed ikke er gratis, og stillede det spørgsmål, om det allerede er for sent for hovedstæderne at reagere.

Hans kommentarer følger i kølvandet på udbredt amerikansk kritik af Europas håndtering af migration, herunder udsagnet fra amerikansk vicepræsident JD Vance, der stødte sammen med den britiske premierminister Keir Starmer om migrationspolitikken. Den amerikanske administration har repeatedly peget på europæiske landes håndtering af massemigration som en direkte årsag til voldelige hændelser, såsom mordet på den britiske teenager Henry Nowak i december efter en bytur i Southampton.

Starmer svarede ved at Fritzere at man i de seneste dage har set 외부 kræfter forsøge at blande sig i det britiske demokrati og skabe splittelse, uden dog specifikt at navngive Vance. Denne udveksling understreger den voksende spænding mellem USA og nogle af dets nærmeste allierede om migration og dens konsekvenser for socialt sammenhæng og sikkerhed på begge sider af Atlanten





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