Hedebølge i Storbritannien fører til flere dødsfald under svømmetur

Flere dødsfald under svømmetur er blevet rapporteret i Storbritannien, hvor hedebølgen har været meget intens. En ung teenagedreng blev fundet død i South Yorkshire, og flere andre dødsfald er blevet rapporteret i andre dele af landet.

I Dublin i Irland døde en teenager under en svømmetur i weekenden. En 15-årig dreng blev fundet død under en eftersøgning i Lincoln, og en 13-årig dreng døde under en svømmetur nær Halifax i West Yorkshire. Storbritanniens største redningsbådstjeneste, Royal National Lifeboat Institution (RNLI), har oplyst, at selvom landet var præget af høje temperaturer i maj, forblev vandet fortsat koldt, hvilket kan medføre et kuldechok, som kan være farligt





