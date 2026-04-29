Havedam i Kobberup vrimler med liv – et lille naturparadis blomstrer

Elvin Riis Hansen har forvandlet sin have i Kobberup til et levende økosystem, hvor en havedam er blevet et hotspot for frøer, salamandere og et fascinerende samspil mellem liv og død.

I en frodig have i Kobberup , beliggende syd for Skive, pulserer livet i fuldt flor. Her har Elvin Riis Hansen med stor dedikation og kærlighed forvandlet sin grund til et sandt naturparadis, et fristed for dyreliv og en oase af grønne nuancer.

Hjertet i dette lille økosystem er en smuk havedam, der i øjeblikket vrimler med livets begyndelse – nyudklækkede haletudser af arten butsnudet frø. Elvin Riis Hansen beskriver synet som intet mindre end forbløffende. Han har altid haft en dyb forbindelse til naturen, en interesse der er blevet næret gennem hans uddannelser som skovarbejder og jordbrugsteknolog.

Havedammen, som han selv har anlagt med omhu og præcision, er blot ét af mange tiltag i den imponerende have, der strækker sig over mere end 3000 kvadratmeter. Elvin fortæller, at da havedammen blev etableret, var det vandsalamanderne, der først fandt vej til det nye vandhul. Nu, i det tidlige forår, er det frøernes tur til at nyde de rolige vande og de rige ressourcer.

Den intense aktivitet i foråret resulterede i en overflod af frøæg, der nu er klækket ud og har forvandlet dammen til et mylder af små, sorte haletudser. Men denne idylliske scene skjuler også en barsk realitet, en påmindelse om naturens nådesløse cyklus. Under den glatte vandoverflade lurer der nemlig rovdyr, der er klar til at udnytte de små haletudser som en nærende kilde.

Elvin forklarer, at haletudserne udgør en vigtig del af fødekæden for både den store og den lille vandsalamander. Derudover er vandkalven, både i sin voksne form som bille og som larve, et glubsk rovdyr, der uden tøven bider sig fast i en haletudse. Selv guldsmedelarverne bidrager til jagten på de små amfibier. Elvin er realistisk omkring overlevelseschancerne for de mange haletudser og erkender, at kun en lille procentdel vil nå at vokse sig store og stærke.

Alligevel er det netop dette komplekse samspil mellem liv og død, der fascinerer ham dybt. Han ser naturen som et dynamisk system, hvor balance opretholdes gennem konstante interaktioner og tilpasninger. Elvin understreger, at naturen ikke er pæn eller retfærdig, men snarere rå og kompromisløs.

Nogen må leve, og nogen må tjene som føde for andre – det er en grundlæggende lov, der styrer naturens gang, og det er netop denne lov, der gør den så utroligt spændende og værd at studere. De mange projekter i haven er blevet realiseret ud fra princippet ’vild med vilje’, en filosofi der handler om at lade naturen udfolde sig så naturligt som muligt.

Elvin lader planterne gro frit og skaber bevidst små forstyrrelser i miljøet for at give plads til en større diversitet af arter. Han forklarer, at det handler om at skabe levesteder, især for de arter, der har det svært og kæmper for at overleve i et stadig mere fragmenteret landskab. Hvis vi ønsker at fremme mere natur, er det afgørende, at vi giver den plads og mulighed for at vokse og trives.

For Elvin er haven ikke blot et sted fyldt med planter – det er et levende, åndende økosystem, der konstant er i forandring. Det handler om at skabe liv, forstå naturens kredsløb og bidrage til en større biodiversitet. Han udtrykker en dyb glæde ved at observere naturen udfolde sig omkring ham og beskriver det som en utrolig hyggelig oplevelse, især når han ved, at han selv har været med til at skabe rammerne for dette liv.

Han ser haven som et fristed, hvor han kan fordybe sig i naturens skønhed og kompleksitet og finde ro og inspiration





