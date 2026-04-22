Havørnerede ændrer planer for elektrificeringsprojekt på Sjælland

Fund af havørnerede ved Svebølle tvinger ændringer i elektrificeringsprojektet mellem Holbæk og Kalundborg. Eksperter advarer om potentielle konsekvenser for fuglelivet.

Fundet af en havørn erede nær jernbanesporet har medført betydelige ændringer i planerne for det omfattende elektrificeringsprojekt af jernbanestrækningen mellem Holbæk og Kalundborg på Sjælland . Den nyligt opdagede rede, lokaliseret ved Svebølle, har direkte indflydelse på de tilladte arbejdsmetoder og tidsplaner for projektet.

En opdateret miljøkonsekvensrapport fastslår nu, at træfældning i umiddelbar nærhed af reden kun må finde sted uden for havørnens yngletid, som strækker sig fra februar til juli. Denne restriktion er indført for at minimere forstyrrelser og beskytte den sårbare ørnepopulation. Elektrificeringsprojektet, der er afgørende for at modernisere jernbanenettet og fremme grøn transport, har allerede været undervejs i nogen tid. Det involverer omfattende arbejde med at installere køreledninger, transformatorstationer og andre nødvendige infrastrukturelementer langs strækningen.

Den oprindelige planlægning forudså en vis grad af træfældning for at sikre plads til den nye infrastruktur. Men fundet af havørnereden har tvunget projektledelsen til at revurdere disse planer og finde alternative løsninger. Dette kan potentielt medføre forsinkelser og øgede omkostninger, men er nødvendigt for at overholde miljølovgivningen og beskytte det lokale dyreliv. Eksperter advarer dog om, at selv med disse foranstaltninger kan elektrificeringsprojektet have større konsekvenser for fuglelivet i området.

De påpeger, at køreledninger og anden infrastruktur kan udgøre en risiko for fugle, der kan kollidere med dem. Derfor er det afgørende, at der implementeres yderligere beskyttelsesforanstaltninger, såsom fuglefløjt og afskrækningssystemer, for at minimere risikoen for skader og dødsfald. Udover havørnens yngletid er der også andre faktorer, der skal tages i betragtning. Havørne er kendt for at have store territorier, og reden ved Svebølle er sandsynligvis kun en del af et større jagtområde.

Derfor er det vigtigt at vurdere, hvordan elektrificeringsprojektet vil påvirke ørnens adgang til føde og andre vigtige ressourcer. Det er også afgørende at overvåge ørnepopulationen nøje under og efter projektets gennemførelse for at identificere eventuelle negative effekter og træffe korrigerende foranstaltninger. Projektledelsen har indledt en dialog med lokale ornitologer og miljøorganisationer for at sikre, at alle relevante hensyn bliver taget.

Der er enighed om, at det er muligt at gennemføre elektrificeringsprojektet på en måde, der både fremmer grøn transport og beskytter det lokale dyreliv, men det kræver en omhyggelig planlægning og implementering af de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Den endelige miljøkonsekvensrapport vil blive sendt i offentlig høring, hvor alle interesserede parter vil have mulighed for at komme med input og kommentarer. Dette er en vigtig del af processen for at sikre, at projektet bliver gennemført på en bæredygtig og ansvarlig måde.

Projektet er et eksempel på de udfordringer, der opstår, når man forsøger at forene infrastrukturudvikling med miljøbeskyttelse, og det understreger vigtigheden af at integrere miljøhensyn i alle faser af planlægningen og gennemførelsen





