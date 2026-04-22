Havørnerede bremser elektrificeringsprojekt – eksperter frygter større konsekvenser

Fund af havørnerede ved Svebølle medfører ændringer i jernbaneprojektet mellem Holbæk og Kalundborg. Eksperter advarer om potentielle negative effekter på det lokale fugleliv.

Fundet af en havørn erede i nærheden af jernbanesporet ved Svebølle har udløst betydelige ændringer i det omfattende elektrificeringsprojekt for jernbanestrækningen mellem Holbæk og Kalundborg . Projektet, der har til formål at modernisere og effektivisere togdriften i regionen, er nu nødt til at tage hensyn til den beskyttede rovfugls yngleperiode.

En nyligt udarbejdet miljøkonsekvensrapport fastslår, at enhver træfældning i umiddelbar nærhed af reden kun må finde sted uden for perioden fra februar til juli, hvilket er havørnens yngletid. Denne begrænsning kan potentielt forsinke dele af projektet og medføre ekstra omkostninger, men er nødvendig for at sikre, at havørnens yngleaktivitet ikke forstyrres. Eksperter inden for ornitologi og miljøbeskyttelse advarer dog om, at selv med disse foranstaltninger kan elektrificeringsprojektet have større konsekvenser for det lokale fugleliv.

Udover den direkte påvirkning af havørnereden, kan anlægsarbejdet og den øgede støj fra elektrificerede togstrækninger forstyrre andre fuglearters levesteder og yngleområder. Havørne er særligt følsomme over for forstyrrelser, og selv mindre ændringer i deres nærmiljø kan påvirke deres evne til at yngle succesfuldt. Der er bekymring for, at den øgede menneskelige aktivitet og ændringer i landskabet kan skræmme fuglene væk fra deres traditionelle ynglepladser, hvilket kan føre til et fald i bestanden.

Derfor opfordrer eksperterne til en grundig og løbende overvågning af fuglelivet i området under hele anlægsperioden og efterfølgende drift af den elektrificerede jernbane. Det er afgørende at implementere kompenserende foranstaltninger, såsom etablering af nye levesteder og beskyttelse af eksisterende, for at minimere de negative effekter på fuglelivet. Derudover bør der tages hensyn til andre potentielle påvirkninger, såsom lysforurening fra stationer og spor, som kan forstyrre fuglenes naturlige adfærd.

Elektrificeringsprojektet mellem Holbæk og Kalundborg er et vigtigt skridt i bestræbelserne på at skabe en mere bæredygtig og effektiv transportinfrastruktur i Danmark. Projektet forventes at reducere CO2-udledningen fra togdriften og forbedre rejsetiden for pendlere og godstransport. Men det er afgørende, at denne modernisering ikke sker på bekostning af miljøet og den biologiske mangfoldighed. Balancen mellem infrastrukturudvikling og naturbevarelse er en kompleks udfordring, der kræver en holistisk tilgang og en tæt dialog mellem alle involverede parter.

Det er vigtigt at huske, at havørnen er en beskyttet art, og at Danmark har en international forpligtelse til at sikre dens overlevelse. Derfor er det afgørende, at elektrificeringsprojektet gennemføres på en måde, der respekterer havørnens behov og bidrager til at bevare dens levesteder. En grundig miljøvurdering og implementering af effektive kompenserende foranstaltninger er nøglen til at sikre, at projektet kan realiseres på en bæredygtig måde.

Derudover er det vigtigt at informere og involvere lokalsamfundet i processen, så de kan bidrage til at finde løsninger, der både fremmer udviklingen og beskytter naturen





