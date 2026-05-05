Havørn fanger gås, Vingegaard optimistisk og drama på vejene

En havørn fanger en gås, Jonas Vingegaard ser positivt på Giro d'Italia, og flere dramatiske hændelser præger nyhedsbilledet i Danmark.

Peder Østergaard Svendsen var vidne til et ægte naturdrama, da han tidligt om morgenen på Værnengene observerede en havørn , der fangede en gås i luften.

Ifølge TV 2 Sports ekspert Emil Axelgaards analyse af ruten forud for Giro d'Italia, kan Jonas Vingegaard tillade sig at være optimistisk. - Vingegaard kan roligt glæde sig. Vegni (løbsdirektøren, red. ) har imødekommet hans ønske om en ”let” Giro, men har samtidig sørget for, at den er udfordrende nok til, at danskeren har en chance for at vinde.

Eksperten fremhæver, at Jonas Vingegaard har ønsket sig en overkommelig rute for at forberede sig optimalt til det primære mål, Tour de France, der afholdes til sommeren. Skulle Jonas Vingegaard vinde Giro d'Italia, vil han blive en af blot otte ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, en præstation som konkurrenten Tadej Pogacar endnu ikke har opnået. For 32-årige Christoffer Nicolaj Ankjær startede en almindelig onsdag den 29. april med en ubehagelig oplevelse i Netto på Vesterbrogade i Viborg.

Episoden har fået ham til at opfordre forældre til at være ekstra opmærksomme. Samtidig nærmer det kongelige motionsløb Royal Run sig, og Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer nu de mange tilmeldte løbere til at planlægge deres transport. Med forventningen om 10.000 løbere i gadebilledet vil der være et stort pres på parkeringspladserne i den gamle vestjyske hovedstad. Kommunen anbefaler derfor, at deltagerne benytter offentlig transport eller cykel, hvis muligt.

Hvis bil er nødvendig, opfordres de til at undersøge parkeringsmulighederne på forhånd. Desuden vil dele af midtbyen være spærret for trafik, hvilket beboerne også skal være opmærksomme på, da adgangen til deres ejendomme muligvis vil være begrænset. Mads Poulsen fik en uventet forskrækkelse lørdag middag, da han var på vej til en genbrugsstation i Viborg.

En bilist foran ham kørte ud i et lyskryds ved Gammel Skivevej og Indre Ringvej, mens der var rødt lys, netop som en brandbil med udrykning nærmede sig krydset. I Silkeborg Kommune har man været nødt til at udsætte en prøve, efter at en skolechef, Rasmus Andreasen, har oplyst til TV2 Østjylland, at der har været problemer med afholdelsen. Han forventer, at prøven vil blive afholdt i juni.

En række danske sportsstjerner, herunder håndboldspillere fra DanskHåndbold samt badmintonspillerne Viktor Axelsen og Anders Antonsen, kræver i alt 6,6 millioner kroner af Better Collective, der ejer SpilXperten. En anmeldelse om en bil med en person på taget udviklede sig mandag aften til et dramatisk forløb nær Stadionallé i Viborg. Føreren flygtede fra stedet, men blev anholdt af politiet. Den 20-årige mand testede positiv for narko, og betjentene fandt 1,6 gram hash i bilen.

Han er sigtet for narkokørsel og besiddelse af narko. Situationen eskalerede, da tilskuere udtrykte utilfredshed med politiets indsats, og en 18-årig mand blev sigtet for ikke at følge politiets anvisninger. Onsdag ved middagstid vil Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen teste sirenerne i hele landet. Sirenerne bruges til at advare befolkningen om alvorlige ulykker, katastrofer eller terror, og de testes årligt i maj.

Danske Beredskaber oplyser, at der er mere end 1000 sirener opsat i byområder med over 1000 indbyggere, som kan nå cirka 80 procent af befolkningen. Man kan undgå sirenevarslingen ved at slukke sin mobiltelefon inden klokken 12 og tænde den igen efter klokken 12.20. Lise Bertelsen fra Viborg er blevet udnævnt til ny børneordfører i Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe. Hun understreger, at hun vil fokusere på at forbedre trivslen blandt børn og unge.

Endelig blev en 27-årig kvinde og en 32-årig mand anholdt af politiet i Silkeborg mandag klokken 11.55, da de var i besiddelse af narko





