Hantavirusudbrud på krydstogtskib: WHO indleder kontaktopsporing efter dødlig smitte

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er i gang med at opspore passagerer, der rejste med en kvinde smittet med hantavirus, efter at hun døde i Johannesburg. Krydstogtskibet "Hondius" ligger for anker ud for Kap Verde, hvor flere passagerer er smittet. Tre formodede smittede bliver evakueret til Holland.

Et krydstogtskib med passagerer smittet med hantavirus ligger for anker ud for Kap Verde . En 69-årig kvinde, hvis mand døde om bord på skibet, tog et fly i slutningen af april, men døde kort efter ankomsten til Johannesburg.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er nu i gang med en omfattende kontaktopsporing for at identificere og informere de rejsende, der var om bord på flyet sammen med kvinden. Den 69-årige kvinde og hendes 70-årige mand var passagerer på krydstogtskibet "Hondius", som i øjeblikket ligger for anker ud for Kap Verdes hovedstad, Praia. Flere passagerer om bord på skibet er blevet diagnosticeret med hantavirus. Kvindens mand blev syg den 6. april og døde fem dage senere.

Hans lig blev fjernet fra skibet den 24. april på den britiske ø Sankt Helena. Kvinden følte sig utilpas og gik i land, men hendes tilstand forværredes under flyveturen til Johannesburg den 25. april. Hun døde, da hun ankom til hospitalet i Johannesburg dagen efter. Om bord på flyet var seks besætningsmedlemmer og 82 passagerer.

De sydafrikanske myndigheder har bedt luftfartsselskabet Airlink, som driver ruten, om at underrette de rejsende og bede dem henvende sig til sundhedsmyndighederne. Myndighederne på Sankt Helena oplyser, at der ikke er identificeret tilfælde af virusset på øen. Et mindre antal personer, som enten rejste til øen eller havde kontakt med dem, der udviste symptomer, bliver rådet til selv at gå i isolation som en forholdsregel.

Skibets hollandske operatør, Oceanwide Expeditions, oplyser, at der ikke er opdaget nye virustilfælde med symptomer om bord. WHO meddelte tirsdag, at tre personer, som formodes at være smittet, bliver bragt til Holland via Kap Verde. I Holland skal de modtage den fornødne lægehjælp. Kap Verdes sundhedsministerium oplyser, at de tre personer ventes at blive evakueret de kommende timer af to ambulancefly.

Verdenssundhedsorganisationen mistænker, at hantavirus kan have spredt sig mellem personer om bord på krydstogtskibet. Det kan smitte mennesker ved indånding af forstøvet spyt, urin og ekskrementer, som indeholder virus. Smitten kan også ske ved bid fra mus





Hantavirusudbrud på krydstogtskib: Tre døde og tre syge ud for Kap VerdeTre passagerer er døde og tre er syge efter et formodet hantavirusudbrud på det hollandske krydstogtskib m/v Hondius, der ligger for anker ud for Kap Verde. Myndighederne arbejder på at evakuere de syge og repatriere de afdøde.

