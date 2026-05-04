Hantavirusudbrud på krydstogtskib: Tre døde og tre syge ud for Kap Verde

Tre passagerer er døde og tre er syge efter et formodet hantavirusudbrud på det hollandske krydstogtskib m/v Hondius, der ligger for anker ud for Kap Verde. Myndighederne arbejder på at evakuere de syge og repatriere de afdøde.

En alvorlig situation har udviklet sig ombord på det hollandske krydstogtskib m/v Hondius, der i øjeblikket ligger for anker ud for kysten af Kap Verde .

Tre passagerer er desværre afgået ved døden, og yderligere tre personer er blevet syge, efter et formodet udbrud af hantavirus. Denne gnaverbårne virus, der typisk spredes gennem indånding af støvpartikler fra rotte- eller museafføring, har skabt stor bekymring både ombord på skibet og blandt de hollandske sundhedsmyndigheder. Laboratorietests har allerede bekræftet tilstedeværelsen af hantavirus hos én af de seks berørte personer, hvilket styrker mistanken om, at virusset er årsagen til de tragiske dødsfald og den akutte sygdom.

Hantavirus er kendt for at forårsage en række symptomer, der starter med feber, træthed og muskelsmerter. I mere alvorlige tilfælde kan sygdommen udvikle sig til et potentielt livstruende syndrom, der kan føre til væske i lungerne og nyrebetændelse, hvilket i sidste ende kan resultere i nyresvigt. Det er vigtigt at understrege, at hantavirus normalt ikke smitter fra menneske til menneske, ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO), hvilket indikerer, at smittekilden sandsynligvis er relateret til kontakt med inficerede gnavere eller deres afføring.

Skibet, der har omkring 150 passagerer ombord, har for nylig været på en rejse, der inkluderede et besøg ved Antarktis og Sydafrika, før det satte kursen mod Kap Verde. De lokale sundhedsmyndigheder i Kap Verde er blevet involveret og har allerede været ombord på skibet for at vurdere situationen, men har endnu ikke givet tilladelse til, at skibet kan lægge til kaj.

Dette skyldes sandsynligvis behovet for at sikre, at der er tilstrækkelige foranstaltninger på plads for at forhindre yderligere spredning af virusset og for at yde den nødvendige medicinske behandling til de syge besætningsmedlemmer. De hollandske myndigheder arbejder intensivt på at koordinere en plan for at evakuere de to syge besætningsmedlemmer og repatriere liget af en af de afdøde passagerer til Holland. Denne proces er dog kompliceret og afhænger af støtte og tilladelse fra de kapverdiske myndigheder.

Situationen er yderst følsom, og der er behov for en hurtig og effektiv handling for at sikre, at de berørte personer får den nødvendige pleje og at risikoen for yderligere smitte minimeres. Skibet m/v Hondius satte sejl fra Argentina for tre uger siden og har dermed været på en længere rejse, der har eksponeret passagererne og besætningen for forskellige geografiske områder og potentielle sundhedsrisici.

Det er afgørende, at der foretages en grundig undersøgelse af, hvordan smitten er sket, for at forhindre lignende hændelser i fremtiden. Denne hændelse understreger vigtigheden af strenge hygiejneprotokoller og sundhedsovervågning på krydstogtskibe, især når de besøger områder, hvor der er risiko for smitte med zoonotiske vira – vira, der kan overføres fra dyr til mennesker. Den fortsatte forsinkelse i tilladelsen til at lægge til kaj i Kap Verde skaber yderligere udfordringer og øger bekymringen for de syge ombord





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Krydstogtskib Kap Verde Sygdomsudbrud Dødsfald Sundhedsmyndigheder

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Velkommen til Premier League? Hollywood-klub jagter den ultimative sæsonafslutningI fodboldklubben Wrexham laver populær dokumentarserie nærmest sig selv. Med tre sejre i træk vil klubben være klar til Premier League.

Read more »

Fødselsdagsfejring endte i dødelig skyderi i IndienEn fødselsdagsfejring i Indien eskalerede til vold, hvor tre mænd blev dræbt efter en uenighed om en kage-spøg.

Read more »

Fødselsdag endte i tragedie: Tre dræbt – Trump under øget sikkerhedsbevågningEn fødselar dræbte tre venner efter en fødselsdagsfejring. Samtidig er sikkerheden omkring præsident Trump i fokus efter flere trusler og en episode, hvor en skudsikker vest reddede en agents liv. Derudover er der nyt om en mulig våbenhvile i Ukraine og en ny obligatorisk regel for katteejere.

Read more »

Brand i Ringsted sendte tre på hospitalet med røgforgiftning | NyhederOpdateret klokken 6.30 med, at sluknings- og oprydningsarbejde stadig er i gang.

Read more »

Lukker svømmehal for ældre: Bruger millioner på dyre konsulenter i stedetKøbenhavns Kommune vil lukke for den offentlige adgang til tre svømmehaller for at spare livredderlønninger. I stedet hyres konsulenter for tre millioner kroner.

Read more »

Bygningsbrand udvikler 'sundhedsskadelig' røg: 'Søg indenfor og luk døre og vinduer'Omkringliggende opgange og en nærliggende Netto er blevet evakueret, mens tre personer er kørt til tjek for røgforgiftning.

Read more »